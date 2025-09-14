Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP a Misano: Marc Marquez 1° nel Warm up, 2° Bezzecchi, 9° Bagnaia. HIGHLIGHTS

GP MISANO

Il leader del Mondiale è stato il più veloce con il tempo di 1:31.38 al termine di un bel duello con Bezzecchi, vincitore della Sprint e in pole a Misano. Terzo Alex Marquez, 6° Marini, 9° Bagnaia, 10° Mir, ancora in dubbio per la gara dopo la caduta di venerdì nelle Pre-qualifiche. 11° Di Giannantonio, 16° Bastianini, 21° Morbidelli. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è in diretta tv alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW

GRIGLIAHIGHLIGHTS SPRINTCLASSIFICA

GP SAN MARINO: I RISULTATI DEL WARM UP

GP Misano, i risultati del Warm up

