Non si conoscono affatto i tempi del primo test Pirelli con la MotoGP in previsione del 2027 e forse non è nemmeno così importante. Ma non impossibile cogliere qualche sensazione. Anche perchè Giorgio Barbier, responsabile del Racing di Pirelli nelle due ruote, ha firmato e rilasciato un comunicato ufficiale nel quale la soddisfazione per un lavoro ben fatto si sente proprio tutta. A Misano hanno girato i tester di ogni casa, divisi inevitabilmente tra chi ha più velocità nelle mani e che ne ha un po’ meno. Con loro si trattava di battezzare, fortunatamente sull’asciutto, i primi prototipi delle gomme che debutteranno nel 2027 sulle nuove MotoGp. Secondo il nuovo regolamento si tratterà di moto con molta meno aerodinamica rispetto a ora, potenza e cilindrata ridotte (dai 1000 cc attuali agli 850) che non utilizzeranno più gli abbassatori. L’impresa di sostituire Michelin (che si scambierà xon Pirelli passando alla WSBK) con la sua proficua fornitura iniziata nel 2016 e in scadenza alla fine della prossima stagione, non è semplice. Si tratta di mettere a punto, in produzione e in gara una gomma che regga sforzi prolungati e severi garantendo grandi prestazioni cronometriche . Passare dalla Superbike alla MotoGP significa riprogettare le gomme per fatiche molto superiori. E la prima sembra essere andata davvero bene. Al test di Misano c’erano Michele Pirro (Ducati), Augusto Fernandez (Yamaha), Lorenzo Savadori (Aprilia), Takaaki Nakagami (HRC) e Dani Pedrosa (KTM). Sette set di gomme a disposizione di ogni team, in due versioni diverse per l'anteriore e tre per il posteriore, nelle misure della MotGP. Nei test ufficiali del lunedì la Ducati si era presentata con Michele Pirro in sella ad una Desmosedici con ali decisamente piccole, evidentemente in preparazione della prova di oggi. E non è nememno da escludere che per simulare al meglio il futuro tecnico del 2027, alcune case abbiano chiuso di qualche cavallo il rubinetto della potenza. È stata una giornata in cui si è girato molto con ottimi feedback.