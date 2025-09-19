Esplora tutte le offerte Sky
Team Gresini, Alex Marquez avrà una Ducati full factory nella stagione 2026

team gresini

Lo spagnolo, secondo in classifica nel mondiale in corso, la prossima stagione avrà a disposizione una Ducati full factory. L'annuncio ufficiale è arrivato dal team Gresini: " Nel 2026 Alex correrà su una Desmosedici GP Factory e continuerà a indossare i colori del BK8 Gresini Racing team"

Alex Marquez guiderà una Ducati full factory nel mondiale 2026. Lo spagnolo, secondo in classifica nel campionato in corso, resterà il leader del team Gresini ma con una moto ufficiale. Dopo l'anticipazione di Sky Sport di un mese fa, ora è arrivato anche l'annuncio del team italiano sui social: "Nel 2026 Alex correrà su una Desmosedici GP Factory e continuerà a indossare i colori del BK8 Gresini Racing team".

