Moto2 in Giappone: Dixon 1° nelle Pre-qualifiche di Motegi, 5° Arbolino, 11° Vietti

MOTEGI
Dixon è stato il più veloce nel venerdì di Motegi. Qualificati direttamente al Q2 gli italiani in pista: 5° un ottimo Arbolino, 11° Vietti. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale, 8° Moreira. Canet, anche lui 2° in campionato come il brasiliano, dovrà passare invece dal Q1. Sabato caccia alla pole dalle 6.40, domenica la gara all'alba italiana: semaforo verde alle 5.15. Tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Qualificati gli unici due italiani, Arbolino 5°, dopo un buon turno inziale, Vietti più staccato, 11°, Jake Dixon è tornato sui livelli alti. L’inglese ha messo in pista un ritmo invidiabile, costante e veloce per tutta la prequalifica, efficace anche al momento di segnare il miglior tempo, con tanto di record del circuito. Dietro di lui, col secondo crono di giornata, il pilota di casa Sasaki

Gonzalez 4°, Canet fuori dal Q2

Il leader del Mondiale Gonzalez, s’è preso la quarta posizione, per ora al sicuro dalla minaccia rappresentata da Diogo Moreira, 8°, e da Aron Canet, 24°. Lo spagnolo della Fantic (rimasta senza piloti, per la caduta di Baltus, finito in diciottesima posizione) è scivolato quasi subito senza riuscire a portare indietro la moto al box. Sconfortato e avvilito s’è sdraiato a bordo pista, a osservare gli altri piloti, con qualche rimpianto osservando la classifica finale.

Gli altri qualificati 

Joe Roberts, inaspettatamente 7° dopo tante prove incolori, Van Den Goorbergh 11°, Daniel Munoz 12°, Ortolà e Arena a chiuder la lista dei primi quattordici giù ammessi alla Q2. Tutti piloti che in campionato lo guardano da lontano. Fuori dai qualificati anche David Alonso, 17° e sotto tono in questo avvio di week end.

GP Giappone, i risultati delle Pre-qualifiche di Moto2

