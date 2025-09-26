Dixon è stato il più veloce nel venerdì di Motegi. Qualificati direttamente al Q2 gli italiani in pista: 5° un ottimo Arbolino, 11° Vietti. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale, 8° Moreira. Canet, anche lui 2° in campionato come il brasiliano, dovrà passare invece dal Q1. Sabato caccia alla pole dalle 6.40, domenica la gara all'alba italiana: semaforo verde alle 5.15. Tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Qualificati gli unici due italiani, Arbolino 5°, dopo un buon turno inziale, Vietti più staccato, 11°, Jake Dixon è tornato sui livelli alti. L’inglese ha messo in pista un ritmo invidiabile, costante e veloce per tutta la prequalifica, efficace anche al momento di segnare il miglior tempo, con tanto di record del circuito. Dietro di lui, col secondo crono di giornata, il pilota di casa Sasaki.