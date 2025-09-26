Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, GP Giappone: Munoz domina le pre-qualifiche, Bertelle al rientro subito in Q2

GP GIAPPONE
Paolo Lorenzi

David Munoz ha conquistato il primo posto nelle Pre-qualifiche del GP del Giappone, approfittando della scia di Antonio Rueda e con Piqueras che ha chiuso due posizioni dietro. Bene Almansa, nonostante due cadute, e Perrone, sesto. Quiles ha rischiato di restare fuori dalla Q2 chiudendo 13°. Grande rientro per Matteo Bertelle, 11°, dopo cinque mesi di stop a causa di un infortunio

GP GIAPPONE, PRE-QUALIFICHE MOTOGP LIVE

Gli ha preso la scia e anche il primo posto al termine della prequalifica. David Munoz, furbetto come sempre, si è incollato alla ruota di Antonio Rueda azzeccando anche il giro buono del rivale spagnolo, finito alle sue spalle. Conta poco, la qualifica è sabato, ma come prova di assaggio in vista della gara giapponese è un segno di costanza per entrambe. Il leader del mondiale sembra tranquillo, Piqueras, avversario diretto, ha chiuso due posizioni più indietro. Fin qui tutto bene. Quasi tutto bene anche Almansa, partito fortissimo e finito al quinto posto nonostante due cadute che hanno richiesto un passaggio al centro medico. Bene Valentin Perrone, sesto. Quiles come sempre osservato speciale, ha chiuso 13°, in zona rischio, al limite della Q2, dove si è trovato in compagnia di Foggia (14°) e Lunetta caduto al mattino e finito in dodicesima posizione.

Rientro emozionante per Bertelle: 11° in pre-qualifica

Grande rientro per Matteo Bertelle, 11° e visibilmente emozionato dopo un'assenza di cinque mesi. Il pilota di Levelup Mta, si era infortunato a inizio stagione, cadendo in allenamento alla vigila del gran premio del Qatar, riportando diverse fratture. "Molto contento, perché inizio a sentirmi meglio con la moto – ha detto Matteo, soddisfatto. Avevo una gran voglia di tornare e devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo difficile periodo".

