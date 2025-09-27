Solido ed efficace nei momenti che contano, Manu Gonzalez ha messo quattro moto tra sé e il diretto inseguitore in classifica, Diogo Moreira (appena confermato in Motogp dal prossimo anno, con la Honda LCR), prima vera preoccupazione in questa gara, visto il disastro di Canet , rimasto imbrigliato in Q1 (dopo la caduta di venerdì in Pre-qualifica) e obbligato a partire dalla ventitreesima casella. Settima pole con record della pista per lo spagnolo , sempre al comando del mondiale; in prima fila con lui finiscono anche due rookie, Daniel Holgado e David Alonso .

Le qualifiche degli italiani: Vietti 4°, Arbolino 11°

Celestino Vietti, sull’onda della vittoria nella gara di casa a Misano, ha conquistato un promettente quarto posto, davanti al brasiliano di Italtrans, e a Joe Dixon che in mattinata aveva chiuso in testa la Fp2. Settimo Baltus (che in campionato potrebbe ambire quantomeno al secondo posto, da cui è staccato di 15 punti), ottavo Sasaki, fermato da una scivolata. Arbolino, partito con un passo migliore venerdì (dopo essere stato operato di sindrome compartimentale, subito dopo il gran premio di Misano), ha però concluso la sua qualifica con l’undicesimo tempo. Joe Roberts, dopo la fiammata del primo giorno di prove, ha fatto anche peggio, finendo in quindicesima posizione, davanti ad Alonso Lopez, Munoz e Salac caduto a inizio turno.