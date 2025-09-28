"Marc Mar9uez" è lo speciale di Sky Sport che racconta il 2025 da sogno del fuoriclasse di Cervera. Lo spagnolo ha dominato la stagione fin dalla prima gara, rendimento che lo ha portato a vincere aritmeticamente il 9° titolo della sua carriera in Giappone con 5 gare d'anticipo. Stasera, domenica 28 settembre, alle ore 20 il primo passaggio su Sky Sport MotoGP (canale 208), in replica anche a mezzanotte e alle 12.45 di lunedì 29 settembre. Disponibile anche On Demand

MAR9UEZ: LO SPECIALE DI SKYSPORT.IT