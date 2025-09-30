Jorge Martin operato dopo l'infortunio alla clavicola: salterà il GP Indonesia. Le newsaprilia
Jorge Martin è stato operato con successo alla clavicola destra dopo la caduta nella sprint di Motegi. L'intervento, eseguito all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir, ha previsto la riduzione e fissazione della frattura. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma intanto Martin non sarà sostituito per il GP dell'Indonesia
Jorge Martin si è sottoposto all'intervento chirurgico, come comunicato da Aprilia: "L'operazione alla clavicola destra è stata completata con successo. Dopo una caduta nella sprint a Motegi, il pilota spagnolo ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni in base all’evoluzione delle sue condizioni. Come previsto dal regolamento, Martin non sarà sostituito per il Gran Premio dell’Indonesia". L'operazione è stata eseguita martedì 30 settembre presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, dal team medico guidato dal dottor Xavier Mir, per la riduzione e la fissazione della frattura.
Ancora uno stop: il quarto incidente stagionale
Una stagione difficile per Martin, che ha già saltato 10 weekend di gara a causa di vari infortuni. A febbraio, durante un test a Sepang, si è fratturato una mano e un piede in una caduta. Successivamente, in una sessione di allenamento, ha subito la frattura del radio dell'avambraccio sinistro, insieme a una frattura dello scafoide, dell'osso piramidale sempre al polso sinistro e a una frattura non scomposta al calcagno sinistro, che gli ha fatto perdere tre gare. Ad aprile, in Qatar, un incidente gli ha provocato la rottura di 11 costole, costringendolo a saltare sette Gran Premi, per poi tornare in pista a metà luglio a Brno.