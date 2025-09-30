Jorge Martin è stato operato con successo alla clavicola destra dopo la caduta nella sprint di Motegi. L'intervento, eseguito all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir, ha previsto la riduzione e fissazione della frattura. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma intanto Martin non sarà sostituito per il GP dell'Indonesia

Jorge Martin si è sottoposto all'intervento chirurgico, come comunicato da Aprilia: "L'operazione alla clavicola destra è stata completata con successo. Dopo una caduta nella sprint a Motegi, il pilota spagnolo ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni in base all’evoluzione delle sue condizioni. Come previsto dal regolamento, Martin non sarà sostituito per il Gran Premio dell’Indonesia". L'operazione è stata eseguita martedì 30 settembre presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, dal team medico guidato dal dottor Xavier Mir, per la riduzione e la fissazione della frattura.