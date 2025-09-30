Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Jorge Martin operato dopo l'infortunio alla clavicola: salterà il GP Indonesia. Le news

aprilia

Jorge Martin è stato operato con successo alla clavicola destra dopo la caduta nella sprint di Motegi. L'intervento, eseguito all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir, ha previsto la riduzione e fissazione della frattura. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma intanto Martin non sarà sostituito per il GP dell'Indonesia

INCIDENTE MARTIN, LA RICOSTRUZIONE

Jorge Martin si è sottoposto all'intervento chirurgico, come comunicato da Aprilia: "L'operazione alla clavicola destra è stata completata con successo. Dopo una caduta nella sprint a Motegi, il pilota spagnolo ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni in base all’evoluzione delle sue condizioni. Come previsto dal regolamento, Martin non sarà sostituito per il Gran Premio dell’Indonesia". L'operazione è stata eseguita martedì 30 settembre presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, dal team medico guidato dal dottor Xavier Mir, per la riduzione e la fissazione della frattura.

Ancora uno stop: il quarto incidente stagionale

Una stagione difficile per Martin, che ha già saltato 10 weekend di gara a causa di vari infortuni. A febbraio, durante un test a Sepang, si è fratturato una mano e un piede in una caduta. Successivamente, in una sessione di allenamento, ha subito la frattura del radio dell'avambraccio sinistro, insieme a una frattura dello scafoide, dell'osso piramidale sempre al polso sinistro e a una frattura non scomposta al calcagno sinistro, che gli ha fatto perdere tre gare. Ad aprile, in Qatar, un incidente gli ha provocato la rottura di 11 costole, costringendolo a saltare sette Gran Premi, per poi tornare in pista a metà luglio a Brno.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS