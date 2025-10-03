Il leader del Mondiale ha fissato il miglior tempo con il record della pista nel venerdì di Mandalika. Alle sue spalle Holgado e Munoz, 4° Arbolino. Più indietro Moreira, secondo nella classifica del Mondiale a -34 dallo spagnolo. Vietti ha chiuso 15°. Domenica la gara della Moto2 alle 7.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Dei due campionati ancora aperti (chiuso il discorso titolo in Motogp), quello della Moto 2 è destinato a chiudersi più tardi di tutti. Gonzalez, deve difendere 34 punti di vantaggio su Moreira, ma per come ha approcciato il weekend di Mandalika non sarà facile mettergli il sale sulla coda. Lo spagnolo ha fissato il miglior tempo con il record della pista. Il brasiliano, meno brillante, s’è invece guadagnato l’accesso in Q2 solo nel finale, segnando il 9° tempo.

Che lotta alle spalle di Gonzalez Il confronto per il secondo posto resta l’altro argomento di spicco: Canet (20°), perso da tempo lo slancio di inizio stagione, non vede il podio da sette gare; oggi è pure caduto malamente all’ingresso della curva 16, e per il secondo weekend consecutivo dovrà passare dalla Q1. Baltus, staccato di 7 lunghezze dal pilota della Fantic, ha rischiato di ripetere la brutta prequalifica del Giappone, ma ha rimediato in extremis piazzandosi in undicesima posizione. Dixon, reduce da due podi nelle ultime tre gare, ha chiuso col 5° tempo.

Gli italiani: 4° Arbolino, 15° Vietti Da sottolineare la buona partenza di Arbolino, 4° dopo aver salvato una caduta a metà turno, e purtroppo anche il passo indietro di Vietti, il più veloce in FP1, caduto all’inizio delle prequalifiche e infine costretto a passare dalla Q1 sabato mattina, con il 15° tempo. Molto bene Holgado (2°), protagonista delle ultime gare, e Daniel Munoz, finito alle sue spalle.