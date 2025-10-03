Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto3, Piqueras in testa nel venerdì di Mandalika. Bertelle 7°, è il primo degli italiani

GP Indonesia
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Piqueras chiude in testa il venerdì della Moto3 a Mandalika, precedendo Quiles, peraltro caduto pesantemente, e il leader del Mondiale, che in Indonesia si gioca il primo match point, Rueda. Completano la Top 5 Fernandez e Munoz, mentre è 7° il primo degli italiani, Bertelle. Foggia 11°, Rossi 13° con Pini subito alle sue spalle, 14°. 16° Lunetta, anche coinvolto nell’incidente di Perrone, 19° Nepa. Tutto quello che è successo

LE PRE-QUALIFICHE LIVE, CLICCA QUI

Piqueras chiude davanti le prequalifiche della Moto3, buona partenza per il pilota di MT Helmets che deve provare a tenere aperto il mondiale. Ma consistente come sempre il leader del mondiale Rueda, s'è preso il terzo posto, al termine di una prequalifica segnata da molte cadute che hanno condizionato anche la classifica di chi è rimasto in piedi, a causa delle bandiere gialle nel finale. A metà turno è caduto Lunetta, incolpevolmente tradito dalla scivolata di Perrone, caduto davanti a lui (l'argentino, cosciente, dopo un primo controllo al centro medico del circuito sarà ora portato in ospedale a Lombok per ulteriori esami). Il pilota di Simoncelli è riuscito a rientrare in tempo per un singolo giro, ma inutilmente perché alla fine si è piazzato 16°. 

Guido Pini qualificato per il Q2 in extremis

Caduta con highside per Quiles nella chicane della curva 7, ma in virtù del tempo segnato in precedenza il pilota di Aspar s'è classificato al secondo posto. David Almansa, perdendo l'anteriore mentre era inseguito da vicino da Carpe, ha causato la scivolata del suo avversario, ma entrambi sono riusciti a qualificarsi per la Q2 rispettivamente con l’8° e il 9° tempo. Guido Pini, caduto al mattino con la stessa dinamica di Quiles, è scivolato anche nel finale delle prequalifiche, ma ha recuperato l'ingresso in Q2 (14°) grazie ai tempi cancellati ad altri piloti, tra i quali anche quello di Nepa scivolato in diciannovesima posizione. La scivolata nelle ultime battute di Munoz (5°) non ha invece compromesso l’accesso in Q2 dello spagnolo.

Moto3, i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3 Gp Indonesia Pre qualifiche risultati oggi

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS