Piqueras chiude in testa il venerdì della Moto3 a Mandalika, precedendo Quiles, peraltro caduto pesantemente, e il leader del Mondiale, che in Indonesia si gioca il primo match point, Rueda. Completano la Top 5 Fernandez e Munoz, mentre è 7° il primo degli italiani, Bertelle. Foggia 11°, Rossi 13° con Pini subito alle sue spalle, 14°. 16° Lunetta, anche coinvolto nell’incidente di Perrone, 19° Nepa. Tutto quello che è successo

Piqueras chiude davanti le prequalifiche della Moto3, buona partenza per il pilota di MT Helmets che deve provare a tenere aperto il mondiale. Ma consistente come sempre il leader del mondiale Rueda, s'è preso il terzo posto, al termine di una prequalifica segnata da molte cadute che hanno condizionato anche la classifica di chi è rimasto in piedi, a causa delle bandiere gialle nel finale. A metà turno è caduto Lunetta, incolpevolmente tradito dalla scivolata di Perrone, caduto davanti a lui (l'argentino, cosciente, dopo un primo controllo al centro medico del circuito sarà ora portato in ospedale a Lombok per ulteriori esami). Il pilota di Simoncelli è riuscito a rientrare in tempo per un singolo giro, ma inutilmente perché alla fine si è piazzato 16°.