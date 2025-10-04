Moto3, Almansa lascia Leopard e passa a IntactGp

David Almansa ha scelto, siamo ai dettagli, ma il pilota spagnolo con una mossa un po' inaspettata lascerà la Honda del team Leopard e correrà con la Ktm di IntactGp nel 2026. Almansa farà così il percorso inverso rispetto a Guido Pini che da Intact passerà a Leopard. Ci si aspettava che Almansa fosse il compagno di Pini nel 2026, Leopard aveva deciso di puntare su di lui piuttosto che su Adrián Fernández. Ma alla fine Almansa ha ricevuto una proposta dal team tedesco e ha valutato di prendere una Ktm per l'anno prossimo dopo due anni su Honda. La Ktm Almansa l'ha già guidata al JuniorGp, ma al Mondiale era entrato col team Snipers, lasciato alla fine di una stagione tribolata per gli infortuni con la grande occasione di correre per uno dei team più vincenti della Moto3, Leopard. Nel 2025 però Almansa forse non ha ottenuto i risultati che sperava, non è riuscito ancora a centrare il primo podio della carriera, e nonostante gli ottimi rapporti interni alla squadra ha valutato che per l'anno prossimo fosse meglio provare a guidare una Ktm.