Moto3, GP Indonesia: Adrian Fernandez in pole a Mandalika, 8° Luca Lunetta. I risultatigp indonesia Foto: Instagram @31adrianfernandez
Adrian Fernandez conquista la pole position del GP di Indonesia, a Mandalika, precedendo David Munoz e Joel Kelso. Completano la Top 5 Alvaro Carpe e Taiyo Furusato. 6° Maximo Quiles, 8° il primo degli italiani, Luca Lunetta. Il leader del Mondiale, José Antonio Rueda, è 9° davanti a Guido Pini e Angel Piqueras. Fuori dai 10 anche Dennis Foggia, Matteo Bertelle e Riccardo Rossi. Dichiarato unfit dopo l'highside di ieri Valentin Perrone
C'è Fernandez davanti a tutti, undicesimo poleman della stagione (la seconda per la Honda dopo quella di Almansa a Barcellona). Con lui in prima fila finiscono Munoz, in lizza per il secondo posto in campionato insieme a Quiles che ha chiuso una fila più indietro, con il sesto tempo (fin qui una grande stagione per il rookie di Aspar), e Kelso che replica la prestazione in qualifica del gran premio precedente. Rueda, guardingo, non rischia; veloce lo è sempre, ma domani partirà addirittura in terza fila, in nona posizione. Avrebbe, in teoria, un match point da giocare per il titolo già in questa gara (portando a 100 il suo vantaggio in classifica con 4 gare da disputare), ma lo spagnolo non sembra avere tutta questa fretta di chiudere. Il suo avversario diretto è Piqueras (staccato di 93 lunghezze), ma il pilota di MT Helmets ha chiuso la qualifica appaiato sulla stessa fila, un po' più staccato, con l'undicesimo tempo.
Ottavo Lunetta, decimo Pini. Indietro gli altri italiani
In mezzo ai due contendenti è finito Guido Pini che ha dovuto affrontare anche un inatteso passaggio in Q1, dopo che Nepa è stato riammesso al termine della prequalifica di ieri, facendo scivolare il compagno di squadra di Munoz al sedicesimo posto. Nepa ha poi concluso in diciassettesima posizione; continua il momento negativo del pilota di Paolo Simoncelli che puntava però su Lunetta: Luca, dopo il buon turno del mattino, si è però fermato in terza fila, con l'ottavo tempo. Giudizio sospeso invece per Bertelle rientrato alle gare in Giappone: domani scatterà dalla sedicesima casella