Adrian Fernandez conquista la pole position del GP di Indonesia, a Mandalika, precedendo David Munoz e Joel Kelso. Completano la Top 5 Alvaro Carpe e Taiyo Furusato. 6° Maximo Quiles, 8° il primo degli italiani, Luca Lunetta. Il leader del Mondiale, José Antonio Rueda, è 9° davanti a Guido Pini e Angel Piqueras. Fuori dai 10 anche Dennis Foggia, Matteo Bertelle e Riccardo Rossi. Dichiarato unfit dopo l'highside di ieri Valentin Perrone

C'è Fernandez davanti a tutti, undicesimo poleman della stagione (la seconda per la Honda dopo quella di Almansa a Barcellona). Con lui in prima fila finiscono Munoz, in lizza per il secondo posto in campionato insieme a Quiles che ha chiuso una fila più indietro, con il sesto tempo (fin qui una grande stagione per il rookie di Aspar), e Kelso che replica la prestazione in qualifica del gran premio precedente. Rueda, guardingo, non rischia; veloce lo è sempre, ma domani partirà addirittura in terza fila, in nona posizione. Avrebbe, in teoria, un match point da giocare per il titolo già in questa gara (portando a 100 il suo vantaggio in classifica con 4 gare da disputare), ma lo spagnolo non sembra avere tutta questa fretta di chiudere. Il suo avversario diretto è Piqueras (staccato di 93 lunghezze), ma il pilota di MT Helmets ha chiuso la qualifica appaiato sulla stessa fila, un po' più staccato, con l'undicesimo tempo.