Moto3, Sic58 sceglie O'Gorman per il 2026

Moto3, Sic58 sceglie O'Gorman per il 2026mercato piloti credits ph: @casey_ogorman67 su Instragram
Il pilota irlandese che ha già corso qualche gara da sostituto di Lunetta entrerà nel team per le prossime due stagioni. Il weekend di MotoGP ritorna nel weekend australiano dal 17 al 19 ottobre LIVE su Sky e in streaming su NOW
Casey O'Gorman sostituisce Luca Lunetta ed entra in Sic58 Squadra Corse. L'irlandese era già stato schierato come pilota sostituto di Lunetta dopo l'infortunio di Assen, e da lì è partita la trattativa per l'ingaggio per le stagioni 2026 e 2027, ora chiuso. O'Gorman ha convinto la squadra con la sua attitudine quando ha avuto l'occasione di debuttare nel motomondiale, e sarà il pilota di punta sul quale Paolo Simoncelli scommetterà fino alla fine di questo ciclo regolamentare della Moto3, destinata a uno stravolgimento tecnico nel 2028.
O'Gorman, che prende il suo nome da Casey Stoner, nel suo cammino verso il motomondiale ha corso in Rookies Cup e JuniorGp, e attualmente guida la Honda di Estrella Galicia, con cui è quarto in campionato, a un solo punto di distanza dal secondo e con tre secondi posti stagionali in gara.