Il pilota si era fatto male durante un allenamento in palestra e, nonostante la voglia di essere in pista, ha dovuto arrendersi a seguito degli ultimi controlli medici: "Dopo le verifiche fatte al termine delle prime libere, Danilo è stato dichiarato non idoneo per il resto del round"

Danilo Petrucci dichiarato 'unfit' dopo le prime libere della SBK in Portogallo. Niente da fare per il pilota italiano che si è dovuto arrendere a seguito di un infortunio alla mano destra (rottura del quarto metacarpo) durante un allenamento in palestra. "Dopo i controlli medici post FP1, Danilo è stato dichiarato non idoneo per il resto del round", si legge sugli account ufficiali del WSBK. Come detto, l'infortunio è avvenuto durante un allenamento in palestra, quando Petrux ha perso la presa dell’elastico, che stava utilizzando per allenare la spalla, colpendo con la mano destra la spalliera che si trovava dietro di lui. Il colpo è andato a interessare proprio il metacarpo, già stabilizzato con tre viti, che si è rotto in corrispondenza di una di esse.