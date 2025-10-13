Maverik Vinales è ancora alle prese con l'infortunio alla spalla sinistra rimediato al Sachsenring e, in Australia e Malesia, prossime due tappe del Motomondiale, a sostituirlo nel box Red Bull Ktm Tech3 sarà Pol Espargaro, già in pista a Brno e Balaton Park: "Mi auguro che questa assenza aiuti Meverik ad accelerare il recupero, in Ktm abbiamo bisogno di lui. Torno nella mia famiglia Tech3 e farò del mio meglio per supportare il progetto"

A Phillip Island Pol Espargaro torna in sella a una MotoGP per la terza volta in stagione. Lo spagnolo, attualmente uno dei collaudatori Ktm, sostituirà Maverick Vinales nel box Red Bull Ktm Tech3 nei prossimi Gran Premi di Australia e Malesia . A confermarlo è la stessa Ktm questo lunedì 13 ottobre, spiegando come Vinales e la squadra abbiano deciso di concentrarsi sul recupero dall'infortunio alla spalla sinistra rimediato al Sachsenring.

Espargaro: "Spero che Maverick torni il prima possibile. Farò il massimo"

Questo il commento di Pol Espargaro alla vigilia del fine settimana australiano: "Come ho detto nelle mie precedenti presenze, non mi piace tornare quando un compagno di box è infortunato. So che Maverick ha compiuto uno sforzo enorme per continuare a correre e in primo luogo mi auguro che questa assenza lo aiuti ad accelerare il recupero e che possa tornare il prima possibile dato che in KTM abbiamo bisogno di lui. Torno nella mia famiglia Tech3 e, come a Brno e Balaton Park, l'obiettivo è supportare il progetto in tutto ciò che posso e sfruttare al massimo questi weekend per fare dei progressi con la nostra moto e per sostenere gli altri piloti. Phillip Island è un circuito che mi piace tanto, anche se non ci corro da tempo. Come sempre, proverò a fare del mio meglio affinché sia un weekend produttivo per tutti".