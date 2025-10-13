Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, Pol Espargarò sostituirà l'infortunato Vinales con Ktm Tech3 in Australia-Malesia

ktm tech3
©IPA/Fotogramma

Maverik Vinales è ancora alle prese con l'infortunio alla spalla sinistra rimediato al Sachsenring e, in Australia e Malesia, prossime due tappe del Motomondiale, a sostituirlo nel box Red Bull Ktm Tech3 sarà Pol Espargaro, già in pista a Brno e Balaton Park: "Mi auguro che questa assenza aiuti Meverik ad accelerare il recupero, in Ktm abbiamo bisogno di lui. Torno nella mia famiglia Tech3 e farò del mio meglio per supportare il progetto"

MOTOGP, IL CALENDARIO 2025

A Phillip Island Pol Espargaro torna in sella a una MotoGP per la terza volta in stagione. Lo spagnolo, attualmente uno dei collaudatori Ktm, sostituirà Maverick Vinales nel box Red Bull Ktm Tech3 nei prossimi Gran Premi di Australia e Malesia. A confermarlo è la stessa Ktm questo lunedì 13 ottobre, spiegando come Vinales e la squadra abbiano deciso di concentrarsi sul recupero dall'infortunio alla spalla sinistra rimediato al Sachsenring.

Espargaro: "Spero che Maverick torni il prima possibile. Farò il massimo"

Questo il commento di Pol Espargaro alla vigilia del fine settimana australiano: "Come ho detto nelle mie precedenti presenze, non mi piace tornare quando un compagno di box è infortunato. So che Maverick ha compiuto uno sforzo enorme per continuare a correre e in primo luogo mi auguro che questa assenza lo aiuti ad accelerare il recupero e che possa tornare il prima possibile dato che in KTM abbiamo bisogno di lui. Torno nella mia famiglia Tech3 e, come a Brno e Balaton Park, l'obiettivo è supportare il progetto in tutto ciò che posso e sfruttare al massimo questi weekend per fare dei progressi con la nostra moto e per sostenere gli altri piloti. Phillip Island è un circuito che mi piace tanto, anche se non ci corro da tempo. Come sempre, proverò a fare del mio meglio affinché sia un weekend produttivo per tutti".

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS