Diogo Moreira ha firmato un contratto pluriennale con la Honda e il prossimo anno farà il suo debutto in MotoGP con il Team LCR. "E' un sogno che si avvera, voglio imparare e lottare per grandi risultati", ha detto il 21enne brasiliano. Lucio Cecchinello: "Ha il talento per diventare uno dei grandi della MotoGP". MOTOGP, LA GRIGLIA DEL 2026

Ora è ufficiale: Diogo Moreira correrà dal 2026 in MotoGP in sella a una Honda LCR. Il 21enne brasiliano ha infatti firmato un contratto pluriennale con Honda Racing Corporation. Originario di San Paolo, Moreira ha esordito in Moto3 nel 2022, dove ha ottenuto una vittoria, tre podi e due pole. Nel 2024 è stato rookie dell'anno in Moto2, categoria che quest'anno lo vede in piena bagarre per il titolo, con 9 punti che lo separano dal leader della classifica. In stagione ha vinto ad Assen, in Austria e in Indonesia, aggiungendo anche cinque podi.

Moreira: "Un sogno che si avvera" “Arrivare in MotoGP con Honda LCR è un sogno che diventa realtà. Voglio ringraziare Honda e il team per aver creduto in me e avermi dato questa incredibile opportunità. Sono entusiasta all'idea di imparare, crescere e lottare per ottenere ottimi risultati ai massimi livelli delle competizioni motociclistiche”.

Cecchinello: "Ha talento e passione, può diventare un grande" "Siamo molto lieti di annunciare l'arrivo di Moreira nella nostra realtà - le parole di Lucio Cecchinello, team principal Honda LCR -. Ha senza dubbio le carte in regola per diventare uno dei grandi della MotoGP, con un talento innegabile e una profonda passione per le corse. Ha dimostrato di essere veloce su tutti i tipi di moto e discipline. Gli porgo un caloroso benvenuto a nome di tutto il team LCR, e ringrazio Honda HRC per averci affidato questo entusiasmante progetto per il 2026".