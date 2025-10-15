Superbike a Jerez in Spagna: calendario, orari e guida tvsuperbike
Ultimo e decisivo round della stagione. A Jerez si assegna il titolo mondiale Superbike 2025. Toprak Razgatlioglu arriva in Spagna con 39 punti di vantaggio su Nicolò Bulega che si gioca il tutto per tutto nelle tre gare in Andalusia. Ancora aperto anche il mondiale costruttori, dopo 33 gare corse Ducati e BMW sono separate da soli tre punti. Il round di Jerez, live da venerdi su Sky Sport MotoGP. Gara 1 sabato alle 14, Superpole race e Gara 2 domenica alle 11 e alle 14
La stagione WSBK si chiude a Jerez con l’assegnazione del titolo all’ultimo dei 12 round di questo 2025. Il favorito c’è ed è d’obbligo: Toprak Razgatlioglu, ma Nicolò Bulega non è ancora aritmeticamente tagliato fuori dai giochi e ha dimostrato di avere le idee chiare da subito, a caldo dopo il round dell’Estoril: “Proverò a vincere a Jerez; è una delle mie piste preferite. L’anno scorso ho vinto due gare e lottato con Toprak. Penso soltanto a provare a vincere le gare e poi vedremo a fine stagione cosa avremo ottenuto. La mia mentalità non la cambio mai. Sono molto contento per il team. Hanno lavorato molto duramente, non solo in circuito ma anche a casa. È bello vincere il Campionato per Team. Anche se alcuni piloti Ducati fossero stati in mezzo tra me e Toprak, Toprak è abbastanza veloce per passarli. Il titolo lo vincerà anche arrivando secondo. Non penso di poter avere l’aiuto di altri piloti Ducati. Penso che puoi essere sfortunato una volta, ma io lo sono stato tre volte. Ad Assen ho avuto due problemi tecnici che mi sono costati 25 e nove punti. A Misano quando Bassani mi ha centrato, forse Toprak avrebbe vinto la gara ma ho perso nuovamente altri nove punti. Ora forse non sarei primo ma sarei più vicino, avrei potuto mettere più pressione su Toprak“, (dichiarazione rilasciata al sito ufficiale del campionato WorldSBK.com).
Toprak Campione se…
Venendo al classicissimo “campione se” di tutte le gare decisive per l’assegnazione di un titolo, Toprak per essere campione deve incamerare almeno 24 punti complessivamente nelle tre gare; quindi gli può bastare la vittoria in una delle due corse lunghe. Ci sono in gioco ancora 62 punti come posta massima per l’intero weekend (25+12+25) e i 39 punti di vantaggio su Bulega sono onestamente tranquillizzanti, considerando poi che delle ultime 21 gare ne ha vinte ben 17. Ma in pista nulla è mai scritto fino alla bandiera a scacchi. Lo sa bene “El Turco”.
Per il podio mondiale Petrucci e Locatelli inseguono Bautista
I tre terzi posti conquistati da Bautista all’Estoril e la contemporanea assenza di Petrucci hanno ribaltato la classifica del mondiale alle spalle del “magic duo”. Petrucci aveva lasciato Aragon con 30 punti di vantaggio su Locatelli e uno in piu’ sullo spagnolo. L’infortunio in allenamento e il conseguente “unfit” in Portogallo è costato carissimo al pilota di Terni che ha avuto la forza di scherzare sulla situazione: “Volevo regalarmi il terzo posto in campionato; invece, ho preferito un’altra placca e 8 viti sulla mano (adesso il totale è 3 placche e 25 viti)”. Il rientro a Jerez sarà complicato dalla recente operazione, Bautista ora è salito a 292 punti contro di 284 di Locatelli e dello stesso Petrux. Con 62 punti in palio, tutto è ancora da giocare.
Mondiale costruttori: Ducati ancora in testa, ma è tutto aperto
Solo tre punti separano BMW da Ducati. La casa di Monaco deve recuperare un gap minimo, tutto si gioca sul filo del singolo punto. Tra una vittoria e un secondo posto ballano 5 punti in una gara lunga e 3 nella gara corta. Tra Razgatlioglu e Bulega, chi finirà davanti potrà regalare anche il mondiale costruttori alla casa di appartenenza, un titolo che tra le derivate dalla serie è particolarmente sentito.
Il round di Jerez in diretta su Sky Sport MotoGP
Venerdì 17 ottobre
Ore 10.30: Superbike – Prove Libere 1
Ore 13.25: WCR – Superpole
Ore 14.05: Supersport 300 - Superpole
Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2
Ore 15.55: Supersport - Superpole
Sabato 18 ottobre
Ore 10.55: Superbike – Superpole
Ore 11.45: WCR - Gara 1
Ore 12.40: Supersport 300 - Gara 1
Ore 13.45: pre-Superbike
Ore 14: Superbike – Gara 1
Ore 14.35: post gara
Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 1
Domenica 19 ottobre
Ore 10.45: pre-Superbike
Ore 11: Superbike - Superpole Race
Ore 11.15: post gara
Ore 11.45: WCR – Gara 2
Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 2
Ore 13.45: pre-Superbike
Ore 14: Superbike - Gara 2
Ore 14.35: post gara
Ore 15.10: Supersport – Gara 2