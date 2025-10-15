La stagione WSBK si chiude a Jerez con l’assegnazione del titolo all’ultimo dei 12 round di questo 2025. Il favorito c’è ed è d’obbligo: Toprak Razgatlioglu, ma Nicolò Bulega non è ancora aritmeticamente tagliato fuori dai giochi e ha dimostrato di avere le idee chiare da subito, a caldo dopo il round dell’Estoril: “Proverò a vincere a Jerez; è una delle mie piste preferite. L’anno scorso ho vinto due gare e lottato con Toprak. Penso soltanto a provare a vincere le gare e poi vedremo a fine stagione cosa avremo ottenuto. La mia mentalità non la cambio mai. Sono molto contento per il team. Hanno lavorato molto duramente, non solo in circuito ma anche a casa. È bello vincere il Campionato per Team. Anche se alcuni piloti Ducati fossero stati in mezzo tra me e Toprak, Toprak è abbastanza veloce per passarli. Il titolo lo vincerà anche arrivando secondo. Non penso di poter avere l’aiuto di altri piloti Ducati. Penso che puoi essere sfortunato una volta, ma io lo sono stato tre volte. Ad Assen ho avuto due problemi tecnici che mi sono costati 25 e nove punti. A Misano quando Bassani mi ha centrato, forse Toprak avrebbe vinto la gara ma ho perso nuovamente altri nove punti. Ora forse non sarei primo ma sarei più vicino, avrei potuto mettere più pressione su Toprak“, (dichiarazione rilasciata al sito ufficiale del campionato WorldSBK.com).