Lo Stewards Panel ha inflitto un doppio long lap penalty al pilota Aprilia da scontare nella gara lunga in Australia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW domenica 19 ottobre alle 5 del mattino in Italia. Bezzecchi aveva causato l'incidente con Marc Marquez in curva 8 nel corso del primo giro del GP dell'Indonesia, quando aveva steso il ducatista (infortunato alla spalla, salterà le prossime gare) prima di finire a sua volta a terra ad alta velocità

Sarà un GP d'Australia in salita per Marco Bezzecchi e non solo per gli acciacchi postumi dell'incidente con Marc Marquez al primo giro della gara di Mandalika. A 11 giorni dal contatto che ha probabilmente chiuso anzitempo la stagione del campione del mondo - operato nel frattempo alla scapola - lo Stewards Panel ha comunicato ufficialmente la decisione sulla penalità che il Bez dovrà scontare nella gara lunga di Phillip Island: si tratta di un doppio long lap penalty "per aver creato una situazione di pericolo e aver causato una caduta". A questo punto per il pilota romagnolo sarà ancor più importante partire in prima fila, come successo in Indonesia con la pole position. Per contro una qualifica sottotono potrebbe complicare ancor di più i piani di Bezzecchi e dell'Aprilia, che in questo finale di 2025 cercheranno di raggiungere rispettivamente il 3° posto nella classifica piloti e il secondo nel Mondiale costruttori.