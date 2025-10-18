Esplora tutte le offerte Sky
Moto2, GP d'Australia: Moreira in pole a Phillip Island, 3° Gonzalez. HIGHLIGHTS

PHILLIP ISLAND
Paolo Lorenzi

Il brasiliano scatterà dalla pole a Phillip Island. Terzo Gonzalez, attuale leader del Mondiale, ma con soli 9 punti di vantaggio sullo stesso Moreira dopo la squalifica in Indonesia per irregolarità tecnica. Arbolino chiude 12°, Vietti partirà dall'ultima fila. La gara della Moto2 nella notte tra sabato e domenica: alle 4.15 in diretta su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP, BEZZECCHI VINCE LA SPRINT: HIGHLIGHTS

S’infiamma il finale del Mondiale Moto2. Gonzalez e Moreira, nove punti di differenza in classifica, partiranno entrambi dalla prima fila nella gara di domenica. Il brasiliano, in forma perfetta, ha dominato pre-qualifca e Q2, impressionando su ritmo e tempi (da record) e ha impresso il suo nome sulla pole position. Lo spagnolo, partito su ritmi blandi venerdì, forse frastornato dalla squalifica in Indonesia, ha inseguito fin dall’inizio e ha rimediato solo all’ultimo una qualifica cominciata con un bello spavento e continuata su tempi poco convincenti. Il leader del mondiale l’ha però raddrizzata all’ultimo giro, piazzandosi al terzo posto, di fianco al compagno di squadra Senna Agius, e mettendo le basi di un duello determinante per il titolo. 

Canet, che numero!

Seconda fila per Dixon, Holgado (in ripresa dopo la debacle di Mandalika) e Alonso. Canet ha fatto un mezzo miracolo dopo la caduta nelle battute inziali e aver trascorso il resto del turno ad aspettare che gli sistemassero la moto danneggiata: un solo giro secco gli è stato sufficiente per agguantare l’ottavo posto, in terza fila, in mezzo a Sasaki e Binder.

Gli italiani: 12° Arbolino, Vietti in ultima fila

Gran premio in salita per i due piloti italiani: Tony Arbolino scatterà dalla dodicesima casella, Celestino Vietti, in difficoltà già da venerdì, partirà in ultima fila, con il venticinquesimo tempo.  

Moto2, la griglia di partenza del GP d'Australia

