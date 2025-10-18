S’infiamma il finale del Mondiale Moto2. Gonzalez e Moreira, nove punti di differenza in classifica, partiranno entrambi dalla prima fila nella gara di domenica. Il brasiliano, in forma perfetta, ha dominato pre-qualifca e Q2, impressionando su ritmo e tempi (da record) e ha impresso il suo nome sulla pole position. Lo spagnolo, partito su ritmi blandi venerdì, forse frastornato dalla squalifica in Indonesia, ha inseguito fin dall’inizio e ha rimediato solo all’ultimo una qualifica cominciata con un bello spavento e continuata su tempi poco convincenti. Il leader del mondiale l’ha però raddrizzata all’ultimo giro, piazzandosi al terzo posto, di fianco al compagno di squadra Senna Agius, e mettendo le basi di un duello determinante per il titolo.