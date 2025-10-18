Il pilota di casa scatterà davanti a tutti: in prima fila con l'australiano anche il campione del mondo Rueda e Lunetta. Qualifica super di Bertelle, rientrato da due gare dopo l’infortunio e 5° in griglia. Più indietro gli altri italiani: 10° Pini, 11° Nepa, 15° Carraro. La corsa della Moto3 nella notte tra sabato e domenica: alle 3 in diretta su Sky e in streaming su NOW. Seguirà la Moto2 alle 4.15 e la top class alle 6, tutte posticipate di un'ora a causa del forte vento previsto MOTOGP, LA SPRINT LIVE

Joel Kelso, pilota di casa, ha messo il suo nome sulla casella della prima fila di Phillip Island, prendendosi i complimenti di Casey Stoner, idolo locale e ospite fisso del Gran Premio d’Australia. Ma nel team Mta sono altrettanto contenti per la seconda fila (con il quinto tempo) di Matteo Bertelle, rientrato da due gare dopo l’infortunio che l’ha obbligato a una lunga convalescenza. In pista i due compagni di squadra si sono anche aiutati a vicenda con un buon lavoro di coppia che ha beffato Rueda; il neo campione del mondo, girando da solo, come spesso fa, abbassando giro dopo giro i suoi cronometrici su ritmi da record, sembrava avere in pugno la qualifica.

Anche Lunetta davanti A chiudere la prima fila c’ha pensato Luca Lunetta; superate le difficoltà di venerdì il pilota di di Sic 58 ha pure trovato una proverbiale scia nel suo giro veloce che l’ha lanciato al terzo posto, davanti a Furusato. “La nostra moto funziona bene, sono davvero carico per domenica, primo delle Honda sullo schieramento - ha detto Luca - Posso fare una bella gara”.

Gli altri italiani: 10° Pini, 11° Nepa Alvaro Carpe, migliore tra i rookie, s’è piazzato in sesta posizione, davanti a Esteban e Fernandez, il più veloce dei due portacolori del team Leopard: David Almansa, che aveva chiuso davanti a tutti le Pre-qualifiche insieme al compagno di squadra, s’è ritrovato ultimo e ancora acciaccato per le cadute di venerdì e sabato mattina. Maximo Quiles, nono, ha fatto meglio di Angel Piqueras, in lotta con lui per il secondo posto in campionato. Guido Pini, decimo davanti a Nepa, e Carraro quindicesimo, completano il quadro degli italiani.