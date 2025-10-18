Esplora tutte le offerte Sky
Superbike a Jerez: Bulega domina Gara 1 e rimanda la festa di Razgatlioglu

ULTIMO ROUND
Edoardo Vercellesi

Nel sabato di Jerez Bulega distrugge il record in Superpole e vince Gara 1 di Superbike, Razgatlioglu (2°) deve attendere per festeggiare il mondiale. Bautista a podio, poi Iannone e Vierge. 7° Locatelli. Appuntamento in pista domenica con la Superpole Race e Gara 2 alle 11 e alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

COME E QUANDO TOPRAK PUO' DIVENTARE CAMPIONE - LO SPECIALE SBK

Il mondiale Superbike 2025 si avvicina a grandi passi alla fine e nel sabato di Jerez è stato un nome a imporsi su tutti: Nicolò Bulega, che ha comandato tutte le sessioni in programma nei primi due giorni e tra Superpole e Gara 1 ha sbaragliato la concorrenza. Un dominio che gli ha permesso di fare la differenza anche su Toprak Razgatlioglu fin dalla qualifica, chiusa col sensazionale tempo di 1’36”629: un crono che non solo batte il precedente record di nove decimi, ma che soprattutto gli avrebbe consentito di partire quattordicesimo nella gara di MotoGP sul tracciato andaluso.

In Gara 1 Bulega ha immediatamente messo metri e secondi tra sé e gli altri, in particolare Razgatlioglu che nei primi chilometri ha dovuto battagliare con Andrea Iannone perdendo contatto col suo rivale per il campionato. Intoccabile, l’italiano ha conquistato la dodicesima vittoria dell’anno davanti al turco, rimandando a domani (con tutta probabilità in Superpole Race) la sua festa titolata. Alle spalle di Razgatlioglu si è piazzato di nuovo Alvaro Bautista, che ha rimontato dall’ottava casella sulla griglia di partenza e ha ingaggiato una bella lotta con Iannone, Xavi Vierge e Alex Lowes (giunti al traguardo in quest’ordine dal quarto al sesto posto). 

Bautista guadagna punti su Andrea Locatelli (settimo) e porta il suo margine a quindici lunghezze nella sfida per il terzo posto in campionato. Ottavo posto in gara per Remy Gardner davanti a Tarran Mackenzie, con Michael Van Der Mark a chiudere la top ten. Undicesima posizione per Axel Bassani, a punti anche Yari Montella, tredicesimo. Con la caduta di Alessandro Delbianco, tra gli italiani arrivano al traguardo Nicholas Spinelli al diciannovesimo posto e Michael Ruben Rinaldi subito alle sue spalle. Caduto anche Jonathan Rea, al suo ultimo weekend in Superbike prima del ritiro dalle corse a tempo pieno.

