Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

SBK Jerez: Gara 2 Supersport a Masià. Herrera (WorldWCR) e Fernandez (Supersport) campioni

supersport jerez
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Assegnati a Jerez i titoli di WorldWCR e Supersport 300: Herrera è campionessa nella Gara 2 vinta dalla wild card Ramos, Fernandez fa un capolavoro e vince gara e titolo della classe cadetta. In Supersport successo di Masià, Booth-Amos batte Manzi al fotofinish per il secondo posto

LO SPECIALE SBK

A Jerez si è conclusa anche la stagione 2025 dei campionati Supersport, Supersport 300 e WorldWCR, con gli ultimi campioni del mondo coronati dopo Gara 2 sul tracciato andaluso. Sono state tre gare tirate e, partendo da quella del mondiale femminile, il titolo è andato alla favorita Maria Herrera a cui è bastato il sesto posto al traguardo. In una corsa a due facce, vinta (anzi, dominata) dalla wild card Paola Ramos con nove secondi e mezzo sulla concorrenza, la lotta per la seconda posizione è stata feroce e ha visto Beatriz Neila prevalere su Lucie Boudesseul.

Alla spagnola non è bastata la piazza d’onore per battere Herrera in campionato, mentre per la francese si tratta del secondo podio nella sua stagione di debutto. Quarta posizione per Pakita Ruiz davanti a Chloe Jones, che chiude terza nel mondiale davanti a Roberta Ponziani; in un finale caotico, l’italiana è retrocessa al settimo posto di gara, proprio dietro la sua compagna di squadra Herrera.

Capolavoro di Benat Fernandez, invece, in Supersport 300: il pilota basco recupera tre posizioni nell’ultima staccata vincendo Gara 2 e titolo mondiale, l’ultimo della storia del campionato prima di lasciare spazio alla Sportbike. In una classifica rimodellata da alcune penalità e ufficializzata solo due ore dopo la corsa, il secondo posto è andato a Daniel Mogeda davanti ad Antonio Torres. Tra gli altri candidati al titolo, sesto posto per Carter Thompson e nono per Matteo Vannucci, mentre David Salvador (secondo sotto la bandiera a scacchi) è stato retrocesso in sedicesima piazza per aver causato la caduta di José Osuna.

L'ultima gara del mondiale Supersport ha visto il successo di Jaume Masià davanti a Tom Booth-Amos e Stefano Manzi, giunti sul traguardo a soli sette millesimi l'uno dall’altro. Il pilota valenciano guadagna il terzo posto in campionato proprio davanti a Booth-Amos, mentre Can Oncu la spunta per la quarta posizione in gara davanti a Mattia Casadei, Philipp Oettl, Roberto Garcia e Valentin Debise. A punti anche Filippo Farioli e Raffaele De Rosa, nono e decimo.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS