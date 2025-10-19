SBK Jerez: Gara 2 Supersport a Masià. Herrera (WorldWCR) e Fernandez (Supersport) campionisupersport jerez
Assegnati a Jerez i titoli di WorldWCR e Supersport 300: Herrera è campionessa nella Gara 2 vinta dalla wild card Ramos, Fernandez fa un capolavoro e vince gara e titolo della classe cadetta. In Supersport successo di Masià, Booth-Amos batte Manzi al fotofinish per il secondo posto
A Jerez si è conclusa anche la stagione 2025 dei campionati Supersport, Supersport 300 e WorldWCR, con gli ultimi campioni del mondo coronati dopo Gara 2 sul tracciato andaluso. Sono state tre gare tirate e, partendo da quella del mondiale femminile, il titolo è andato alla favorita Maria Herrera a cui è bastato il sesto posto al traguardo. In una corsa a due facce, vinta (anzi, dominata) dalla wild card Paola Ramos con nove secondi e mezzo sulla concorrenza, la lotta per la seconda posizione è stata feroce e ha visto Beatriz Neila prevalere su Lucie Boudesseul.
Alla spagnola non è bastata la piazza d’onore per battere Herrera in campionato, mentre per la francese si tratta del secondo podio nella sua stagione di debutto. Quarta posizione per Pakita Ruiz davanti a Chloe Jones, che chiude terza nel mondiale davanti a Roberta Ponziani; in un finale caotico, l’italiana è retrocessa al settimo posto di gara, proprio dietro la sua compagna di squadra Herrera.
Capolavoro di Benat Fernandez, invece, in Supersport 300: il pilota basco recupera tre posizioni nell’ultima staccata vincendo Gara 2 e titolo mondiale, l’ultimo della storia del campionato prima di lasciare spazio alla Sportbike. In una classifica rimodellata da alcune penalità e ufficializzata solo due ore dopo la corsa, il secondo posto è andato a Daniel Mogeda davanti ad Antonio Torres. Tra gli altri candidati al titolo, sesto posto per Carter Thompson e nono per Matteo Vannucci, mentre David Salvador (secondo sotto la bandiera a scacchi) è stato retrocesso in sedicesima piazza per aver causato la caduta di José Osuna.
L'ultima gara del mondiale Supersport ha visto il successo di Jaume Masià davanti a Tom Booth-Amos e Stefano Manzi, giunti sul traguardo a soli sette millesimi l'uno dall’altro. Il pilota valenciano guadagna il terzo posto in campionato proprio davanti a Booth-Amos, mentre Can Oncu la spunta per la quarta posizione in gara davanti a Mattia Casadei, Philipp Oettl, Roberto Garcia e Valentin Debise. A punti anche Filippo Farioli e Raffaele De Rosa, nono e decimo.