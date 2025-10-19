Assegnati a Jerez i titoli di WorldWCR e Supersport 300: Herrera è campionessa nella Gara 2 vinta dalla wild card Ramos, Fernandez fa un capolavoro e vince gara e titolo della classe cadetta. In Supersport successo di Masià, Booth-Amos batte Manzi al fotofinish per il secondo posto

A Jerez si è conclusa anche la stagione 2025 dei campionati Supersport, Supersport 300 e WorldWCR, con gli ultimi campioni del mondo coronati dopo Gara 2 sul tracciato andaluso. Sono state tre gare tirate e, partendo da quella del mondiale femminile, il titolo è andato alla favorita Maria Herrera a cui è bastato il sesto posto al traguardo. In una corsa a due facce, vinta (anzi, dominata) dalla wild card Paola Ramos con nove secondi e mezzo sulla concorrenza, la lotta per la seconda posizione è stata feroce e ha visto Beatriz Neila prevalere su Lucie Boudesseul.