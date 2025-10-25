Moto3, Danish sostituirà Piqueras in Msi

Hakim Danish correrà nel Motomondiale 2026. Il pilota malese è il prescelto da Msi per sostituire Piqueras, promosso dalla squadra per la Moto2. Danish, terzo quest'anno in Rookies Cup, aveva già un accordo con Msi dall'anno scorso e ha corso con la squadra nel JuniorGp. Dopo aver ricevuto una chance da wild card per il Gran Premio di casa in Malesia, Danish ha concordato la conferma di quell'accordo: è tutto fatto, correrà in Moto3 a tempo pieno da compagno di Ryusei Yamanaka.