Moto3, Danish sostituirà Piqueras in Msi

mercato piloti
Rosario Triolo

Il pilota malese, wild card a Sepang, aveva già un accordo col team che verrà confermato

Hakim Danish correrà nel Motomondiale 2026. Il pilota malese è il prescelto da Msi per sostituire Piqueras, promosso dalla squadra per la Moto2. Danish, terzo quest'anno in Rookies Cup, aveva già un accordo con Msi dall'anno scorso e ha corso con la squadra nel JuniorGp. Dopo aver ricevuto una chance da wild card per il Gran Premio di casa in Malesia, Danish ha concordato la conferma di quell'accordo: è tutto fatto, correrà in Moto3 a tempo pieno da compagno di Ryusei Yamanaka.

