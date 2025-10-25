Offerte Sky
MotoGP, i fratelli Marquez dominano la classifica: il messaggio Instagram di Marc per Alex

fratelli marquez

Marc Marquez, out a Sepang per infortunio, dopo averlo sentito al telefono si è complimentato con suo fratello anche sui social. Grazie al 2° posto nella Sprint, infatti, Alex è diventato aritmeticamente vice campione 2025: "Campione e vice campione del mondo! Siamo cresciuti insieme, ci siamo divertiti insieme, abbiamo lavorato insieme, abbiamo sofferto insieme e quest'anno... Abbiamo vinto insieme! Ti voglio bene fratellino", ha scritto MM93. Non era mai successo che due fratelli finissero 1° e 2° nel Mondiale

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
