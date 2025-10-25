Marc Marquez, out a Sepang per infortunio, dopo averlo sentito al telefono si è complimentato con suo fratello anche sui social. Grazie al 2° posto nella Sprint, infatti, Alex è diventato aritmeticamente vice campione 2025: "Campione e vice campione del mondo! Siamo cresciuti insieme, ci siamo divertiti insieme, abbiamo lavorato insieme, abbiamo sofferto insieme e quest'anno... Abbiamo vinto insieme! Ti voglio bene fratellino", ha scritto MM93. Non era mai successo che due fratelli finissero 1° e 2° nel Mondiale