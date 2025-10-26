Moto2, GP Malesia: vittoria di Dixon. Gonzalez cade, Moreira nuovo leader. HIGHLIGHTSmoto2
In Moto2 c'è un nuovo leader del mondiale: Diogo Moreira ha approfittato della scivolata di Manu Gonzalez a Sepang per superarlo in classifica. Ora i punti di vantaggio tra i due sono 9 a due gare dal termine. A vincere la gara è Dixon, che ha chiuso davanti a David Alonso e Baltus. Arbolino e Vietti hanno chiuso appaiati in 10^ e 11^ posizione
Tutto da rifare per Manu Gonzalez che a due giri dalla fine è scivolato aprendo la strada al sorpasso in classifica di Diogo Moreira. Adesso il brasiliano comanda con 9 punti di vantaggio a due gare dal termine. Bruttissimo colpo per lo spagnolo, dominatore della prima parte del mondiale, ma calato nelle ultime gare (l’ultimo suo podio risale all’Ungheria, tralasciando la squalifica in Indonesia, che ha annullato il secondo posto). Occasione sciupata perché lo spagnolo partiva settimo, nove posizioni davanti al suo avversario diretto che in gara ha ricucito con pazienza, fino a portarsi a ridosso di Gonzalez. Da qualche giro Manu aveva alzato i suoi tempi, dopo una prima parte attenta. Poi la scivolata maledetta, forse figlia di una tensione che lo spagnolo pativa di più rispetto al suo avversario che da qualche gara sentiva sempre più vicina l’impresa (quattro podi nelle ultime quattro corse, inclusa la vittoria di Mandalika, hanno scandito la sua rimonta).
Vince Dixon davanti a David Alonso e Baltus
Il duello per il titolo ha un po’ messo in ombra il risultato della corsa, vinta da un ottimo ed esultante Dixon che dopo la seconda partenza (bandiera rossa dopo due giri dal primo via, per la scivolata, senza conseguenze, di Roberts la cui moto era però rimasta in una posizione pericolosa) ha superato Holgado, senza farsi più acchiappare. “Un tributo a mio nonno che ama la Malesia” ha detto l’inglese mostrando alle telecamere la lettera dedicata al suo parente. Secondo David Alonso, quarto podio nella stagione del debutto in Moto2, davanti a Baltus, al compagno di squadra Holgado (altro debuttante nella media cilindrata).
Arbolino 10°, Vietti 11°
Arbolino ha chiuso al decimo posto (partiva nono), davanti a Vietti autore di una buona rimonta dalla ventesima posizione al via.