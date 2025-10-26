In Moto2 c'è un nuovo leader del mondiale: Diogo Moreira ha approfittato della scivolata di Manu Gonzalez a Sepang per superarlo in classifica. Ora i punti di vantaggio tra i due sono 9 a due gare dal termine. A vincere la gara è Dixon, che ha chiuso davanti a David Alonso e Baltus. Arbolino e Vietti hanno chiuso appaiati in 10^ e 11^ posizione