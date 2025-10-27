Offerte Sky
MotoGP, Martin salta anche il GP del Portogallo: le news da Aprilia

Jorge Martin salterà il Gran Premio del Portogallo, il penultimo appuntamento del Mondiale 2025. Aprilia ha annunciato che il pilot spagnolo non prenderà parte al weekend sulla pista di Portimao per concentrarsi sul recupero dal suo ultimo infortunio. Il weekend dal 7 al 9 novembre, in Portogallo, è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Jorge Martin salterà il Gran Premio del Portogallo a Portimao per concentrarsi sul recupero dopo l’infortunio. Lo ha annunciato Aprilia. Il pilota spagnolo è fermo dalla Sprint di Motegi, quando aveva riportato una frattura scomposta della clavicola destra (poi operata lo scorso 30 settembre) dopo l'incidente provocato al via con il suo compagno di team, Marco Bezzecchi.

14° forfait per Martin

Un calvario senza fine quello di Jorge Martin: dopo l’ennesimo infortunio le gare non disputate arrivano a quota 14. Dopo aver saltato l'inizio della stagione in seguito a un brutto infortunio in allenamento, il pilota di Aprilia era poi tornato in Qatar facendosi nuovamente male in gara (pneumotorace e varie fratture costali). Altri 7 GP saltati prima del rientro in Repubblica Ceca, a Brno. Ma la caduta e l’infortunio in Giappone lo hanno messo ancora fuori gioco. A questo punto l'obiettivo è rientrare a Valencia, soprattutto per i primi test 2026. 

