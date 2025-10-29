Moto2, Zonta rimane con Rw: salta Salac

La squadra olandese aveva trovato un accordo col pilota ceco prima del cambio di team manager: trattativa saltata, resta van den Goorbergh. L'appuntamento con la MotoGP è dal 7 al 9 ottobre con il GP del Portogallo LIVE su Sky e in streaming su NOW

Il cambio al vertice del team Rw Racing ha effetti immediati anche sulla scelta dei piloti per la Moto2 2026 . Il precedente team manager Jarno Janssen aveva chiuso l'accordo con Filip Salac , pensando di affiancare il pilota ceco ad Ayumu Sasaki, confermato. Ma con la sostituzione di Janssen con Javi Martínez le cose sono cambiate , la squadra ha deciso di mantenere la sua identità olandese come punto di partenza per il progetto sportivo, e così è stato deciso di confermare per un altro anno Zonta van den Goorbergh.

La trattativa Rw-Zonta è stata rapida anche se non facilissima, e alla fine è stata trovata una intesa totale. Mancano le ultime formalità per l'ufficialità, che è attesa comunque a breve. Zonta rimane con Rw, Filip Salac a questo punto dovrà trovare un'altra soluzione, tenendo conto del fatto che non ci sono più selle libere per la Moto2 2026 salvo rotture di contratti già esistenti.

Pramac infatti non ha in questo momento intenzione di investire su Salac dopo il rifiuto da parte del ceco che aveva preferito Rw, ed è l'unico team che deve ancora definire il suo pilota, con una trattativa aperta da tempo con Alberto Ferrández. L'ipotesi che resta in piedi per Salac è quella di American Racing nel caso in cui il team decidesse di interrompere il rapporto con Marcos Ramírez, che però al momento risulta confermato per l'anno prossimo, come da comunicato ufficiale della squadra.