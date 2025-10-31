Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto3, Dettwiler è cosciente e ha lasciato la terapia intensiva

dopo l'incidente

Il pilota svizzero, a 5 giorni dal grave incidente di Sepang, ha lasciato la terapia intensiva ed è in grado di parlare con i dottori e i famigliari. Dettwiler è stato trasferito in una clinica privata a Kuala Lumpur per proseguire le cure. Ancora da stabilire quando potrà fare rientro nel suo Paese

Arrivano altre buone notizie da Kuala Lumpur, dove Noah Dettwiler si trova ricoverato ormai da domenica 26 ottobre in seguito al grave incidente di Sepang con Rueda prima della gara Moto3. Il team Cip Power fa sapere che il pilota svizzero è cosciente (ha parlato con medici e famigliari), ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in una clinica privata (sempre nella capitale malese) per proseguire le cure. Dettwiler, prossimo pilota Sic58 come annunciato da Paolo SImoncelli nelle scorse ore, necessita di un'operazione alla gamba sinistra. Non è chiaro, però, se l'intervento verrà effettuato ancora in Malesia oppure al rientro in Svizzera, anche perché al momento è impossibile stabilire quando potrà tornare nel suo Paese. 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS