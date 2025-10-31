Il pilota svizzero, a 5 giorni dal grave incidente di Sepang, ha lasciato la terapia intensiva ed è in grado di parlare con i dottori e i famigliari. Dettwiler è stato trasferito in una clinica privata a Kuala Lumpur per proseguire le cure. Ancora da stabilire quando potrà fare rientro nel suo Paese

Arrivano altre buone notizie da Kuala Lumpur, dove Noah Dettwiler si trova ricoverato ormai da domenica 26 ottobre in seguito al grave incidente di Sepang con Rueda prima della gara Moto3. Il team Cip Power fa sapere che il pilota svizzero è cosciente (ha parlato con medici e famigliari), ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in una clinica privata (sempre nella capitale malese) per proseguire le cure. Dettwiler, prossimo pilota Sic58 come annunciato da Paolo SImoncelli nelle scorse ore, necessita di un'operazione alla gamba sinistra. Non è chiaro, però, se l'intervento verrà effettuato ancora in Malesia oppure al rientro in Svizzera, anche perché al momento è impossibile stabilire quando potrà tornare nel suo Paese.