Moto3, Snipers sceglie Rios e Carraro per il 2026

mercato piloti
Rosario Triolo

Confermato l’italiano, debutto a tempo pieno nel Mondiale per lo spagnolo proveniente dal JuniorGp

Il team Snipers ha scelto i piloti per il 2026, confermato Nico Carraro, mentre Riccardo Rossi lascerà la squadra e sarà sostituto da Jesús Ríos.

Mirko Cecchini punta dunque sul rookie spagnolo per l’anno prossimo. Ríos, brillantissimo nel JuniorGp 2024 in cui si è giocato il podio finale con la possibilità di entrare nel Motomondiale con un anno di anticipo rispetto alla regola dell’età minima dei 18 anni grazie ai meriti sportivi, nel 2025 ha fatto più fatica, arrivando alla prima vittoria stagionale giusto una settimana fa a Barcellona.

Ma il suo talento non è mai stato in dubbio, e Cecchini ha fortemente voluto puntare su di lui, pur con tutte le cautele necessarie prima di vedere il massimo potenziale del pilota, contando anche che prima di questo weekend di gara non era mai salito su una Honda.

Ríos infatti già nel GP del Portogallo ha iniziato la sua storia con Snipers, da sostituto di Rossi, che salterà per infortunio anche Valencia.

Due ottimi weekend da usare come test per il futuro per lui, mentre per Nico Carraro l’obiettivo sarà quello di confermare la sua velocità vista con discontinuità finora, e mantenere costantemente un alto livello di performance per progredire nella sua carriera.

