A due gare dal termine ci sono q uattro piloti aritmeticamente ancora in lizza per il titolo . Ma la partita sembra ormai racchiusa a due nomi: Moreira e Gonzalez, separati da appena 9 nove punti , con il brasiliano davanti. In Malesia si erano viste scintille fin dal sabato, l’errore di Gonzalez, dominatore della prima parte del campionato, la domenica, ha ribaltato i ruoli. Nel primo giorno di prove a Portimao hanno lavorato in modo diverso , Gonzalez ha cercato la prestazione, Diogo ha insistito sulla tenuta alla distanza, in ottica gara, mettendo alla frusta le sue gomme.

Moreira in Q2 grazie... alla pioggia

A lungo la qualifica di Moreira alla Q2 è però rimasta in bilico (a un quarto d’ora dalla conclusione del turno era ancora quattordicesimo). Poi è tornata la pioggia, intravista nel finale della Moto3. Una spruzzata, sufficiente e scombinare i piani. Occhi al cielo e attimi di apprensione. Poi il primo a tornare in pista, passato il pericolo pioggia, durato una manciata di minuti, insieme a Van Den Goorbergh, è stato Gonzalez, in quel momento quarto. Moreira ha aspettato fino a due minuti dal termine, col casco in testa, seduto nel box, e ha fatto bene, col senno di poi, perché la pista scivolosa non ha permesso a nessuno di migliorare i tempi, tranne uno: il brasiliano stesso, che ha messo al sicuro l’accesso diretto alla Q2, migliorando di due posizioni la sua classifica. Un segno di determinazione e sicurezza.