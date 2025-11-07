Moto2, GP Portogallo: Canet 1° nelle Pre-qualifiche, 4° Gonzalez, 12° MoreiraPRE-QUALIFICHE
Canet è stato il più veloce a Portimao davanti a Dixon e Arenas. Quarto Gonzalez, staccato di 9 punti in classifica da Moreira, che si è qualificato direttamente al Q2 grazie alla 'complicità' della pioggia. Più indietro i due italiani in pista: 11° Vietti, 13° Arbolino
MOTOGP, PRE-QUALIFICHE PORTIMAO: HIGHLIGHTS
A due gare dal termine ci sono quattro piloti aritmeticamente ancora in lizza per il titolo. Ma la partita sembra ormai racchiusa a due nomi: Moreira e Gonzalez, separati da appena 9 nove punti, con il brasiliano davanti. In Malesia si erano viste scintille fin dal sabato, l’errore di Gonzalez, dominatore della prima parte del campionato, la domenica, ha ribaltato i ruoli. Nel primo giorno di prove a Portimao hanno lavorato in modo diverso, Gonzalez ha cercato la prestazione, Diogo ha insistito sulla tenuta alla distanza, in ottica gara, mettendo alla frusta le sue gomme.
Moreira in Q2 grazie... alla pioggia
A lungo la qualifica di Moreira alla Q2 è però rimasta in bilico (a un quarto d’ora dalla conclusione del turno era ancora quattordicesimo). Poi è tornata la pioggia, intravista nel finale della Moto3. Una spruzzata, sufficiente e scombinare i piani. Occhi al cielo e attimi di apprensione. Poi il primo a tornare in pista, passato il pericolo pioggia, durato una manciata di minuti, insieme a Van Den Goorbergh, è stato Gonzalez, in quel momento quarto. Moreira ha aspettato fino a due minuti dal termine, col casco in testa, seduto nel box, e ha fatto bene, col senno di poi, perché la pista scivolosa non ha permesso a nessuno di migliorare i tempi, tranne uno: il brasiliano stesso, che ha messo al sicuro l’accesso diretto alla Q2, migliorando di due posizioni la sua classifica. Un segno di determinazione e sicurezza.
Canet davanti, 11° Vietti, 13° Arbolino
Altri hanno pagato l’azzardo: Alonso è caduto malamente, seguito dal compagno di squadra Holgado, per fortuna nessuno dei due s’è fatto male. Per la cronaca il miglior tempo l’ha segnato Canet, davanti a Dixon e Arenas (alla penultima gara, l’anno prossimo lo spagnolo ex campione di Moto3, si ritirerà dalle competizioni). Vietti e Arbolino si sono classificati entrambi per la Q2, Celestino con l’undicesimo tempo, Tony col tredicesimo.