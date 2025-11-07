Offerte Sky
Moto3, GP Portogallo: Almansa il più veloce nelle Pre-qualifiche, 4° Foggia

PORTIMAO
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Almansa ha chiuso in testa il venerdì di Portimao, 4° un ottimo Foggia, tornato dopo due gare saltate a causa di una polmonite. Direttamente al Q2 anche Lunetta (6°). Con il titolo già assegnato a Rueda, si accende la lotta per il secondo posto nel Mondiale tra Quiles e Piqueras 

Quiles meglio di Piqueras. Fin qui il pilota di Aspar ha centrato il primo obiettivo, ma il weekend è solo all’inizio. In ballo c’è il secondo posto nel Mondiale, in mezzo 14 punti a separarli, in palio ce ne sono 50 per chiudere la stagione (a Valencia domenica prossima l’ultimo appuntamento). Il debuttante più seguito della Moto3 rincorre Piqueras in classifica, domenica il distacco può ridursi, come aumentare. Entrambi sono classificati per la Q2 (Quiles col terzo tempo, Piqueras con l’ottavo) sarà un duello da seguire. 

Foggia torna in pista con il 4° tempo

Da osservare con attenzione anche il resto dello schieramento, dove Almansa e Furusato avranno la loro da dire: tutte e due in sella alla Honda guidano la graduatoria della prima giornata in Portogallo. Foggia, tornato in sella dopo due gare passate a casa per problemi di salute, è partito molto bene, fin dal primo turno. Nel secondo s’è confermato con il quarto tempo, primo degli unici due italiani già ammessi alla Q2.

Gli altri italiani: 6° Lunetta, 15° Carraro

Il secondo è Lunetta (sesto) in forma fin dai primi giri. Nicola Carraro, quindicesimo, è il primo degli esclusi davanti a Matteo Bertelle. Nepa ha chiuso la prequalifica al diciottesimo posto, Pini al ventesimo.

Moto3, la classifica delle Pre-qualifiche di Portimao

