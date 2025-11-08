Moto2 in Portogallo: Moreira in pole a Portimao, 8° Gonzalez, 9° Vietti. HIGHLIGHTSGP PORTIMAO
Il leader del Mondiale scatterà davanti a Portimao, in prima fila anche Dixon e Veijer. Costretto alla rimonta Gonzalez (8° in griglia), staccato di 9 punti in classifica da Moreira. Vietti partirà dalla 9^ casella, 15° Arbolino.
La tranquillità segno di forza, tradotta in pista ha portato Moreira a dare un primo scossone alla sfida per il titolo. Nel momento decisivo. La pole position del brasiliano che guida la classifica mondiale da due gare, è arrivata a fine turno, ma fin dai primi giri della Q2 s’era intravista la consapevole serenità di Moreira, contrapposta al nervosismo del suo avversario, Gonzalez.
Gonzalez costretto alla rimonta
Lo spagnolo c’ha provato a mantenere a tiro Moreira, ma un pizzico di sfortuna s’è aggiunta a una prestazione non altrettanto convincente. Manu sembrava poter saltare in testa alla graduatoria, il suo ultimo passaggio era scandito da tempi ottimi, ma la caduta di Canet, più avanti, ha portato all’annullamento del suo ultimo giro. Gonzalez partirà quindi in terza fila, otto posizioni più indietro rispetto a Moreira. Tensione che cresce e che lo spagnolo dovrà in qualche modo smorzare per non perdere la concentrazione domenica, in gara. E per tenere aperto il confronto fino all’ultima gara, a Valencia, la domenica successiva.
Gli italiani: 9° Vietti, 15° Arbolino
In mezzo ai due sfidanti sono finiti dei brutti clienti per entrambi. A cominciare da Dixon (secondo nonostante una scivolata) che ha ricominciata a guidare forte, Baltus, finito sul podio a Sepang, Holgado che punta vincere il titolo di miglior rookie dell’anno (a dispetto del favorito Alonso. decimo). Alle sue spalle s’è invece piazzato Celestino Vietti, a corrente alterna fin qui, ma sempre pericoloso la domenica. Per la cronaca, Arbolino, scatterà più indietro, col 14° tempo.