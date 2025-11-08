Il leader del Mondiale scatterà davanti a Portimao, in prima fila anche Dixon e Veijer. Costretto alla rimonta Gonzalez (8° in griglia), staccato di 9 punti in classifica da Moreira. Vietti partirà dalla 9^ casella, 15° Arbolino. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

La tranquillità segno di forza, tradotta in pista ha portato Moreira a dare un primo scossone alla sfida per il titolo . Nel momento decisivo. La pole position del brasiliano che guida la classifica mondiale da due gare, è arrivata a fine turno, ma fin dai primi giri della Q2 s’era intravista la consapevole serenità di Moreira, contrapposta al nervosismo del suo avversario, Gonzalez.

Gonzalez costretto alla rimonta

Lo spagnolo c’ha provato a mantenere a tiro Moreira, ma un pizzico di sfortuna s’è aggiunta a una prestazione non altrettanto convincente. Manu sembrava poter saltare in testa alla graduatoria, il suo ultimo passaggio era scandito da tempi ottimi, ma la caduta di Canet, più avanti, ha portato all’annullamento del suo ultimo giro. Gonzalez partirà quindi in terza fila, otto posizioni più indietro rispetto a Moreira. Tensione che cresce e che lo spagnolo dovrà in qualche modo smorzare per non perdere la concentrazione domenica, in gara. E per tenere aperto il confronto fino all’ultima gara, a Valencia, la domenica successiva.