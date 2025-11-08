Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto3 in Portogallo: Kelso in pole a Portimao, 5° Pini. HIGHLIGHTS

GP PORTOGALLO
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

L'australiano scatterà davanti a tutti in Portogallo. In prima fila con Kelso anche Ogden e Piqueras, in lotta con Quiles (4° in griglia) per il secondo posto nel Mondiale. Quinto Pini. Indietro gli altri italiani: 15° Lunetta, 16° Foggia, 18° Nepa. Domenica la gara della Moto3 alle 16.30 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, LA SPRINT RACE LIVE: CLICCA QUI

Tra scie dell’ultimo minuto, errori e cadute cruciali, alla fine la pole position se l’è presa Joe Kelso. Davanti a Ogden e Piqueras che ha tenuto dietro Quiles (quarto) suo avversario diretto nella lotta per il secondo posto nel mondiale. Lo spagnolo di Aspar è scivolato all’ultimo giro, mentre spingeva forte, ma partire in seconda fila in realtà non lo penalizzerà molto. Il derby spagnolo sarà forse il tema principale della gara di domenica.

Pini in seconda fila

Buone notizie per i tifosi italiani: Guido Pini scatterà a sua volta dalla seconda fila, con il quinto tempo e qualche rimpianto per l’errore commesso all’ultimo giro, un lungo innescato da un errore in frenata, che gli ha fatto perdere il treno del gruppo più veloce. 

Le qualifiche degli altri italiani

Pini è comunque il migliore dei suo connazionali: Lunetta e Foggia che aveva ben impressionato venerdì, non ha saputo confermarsi e ha chiuso sedicesimo alle spalle del pilota di Sic 58. Nepa, passato dalla Q1, è finito in fondo alla classifica della Q2, col diciottesimo tempo. Carraro partirà ancora più indietro, dalla settima fila con il ventunesimo tempo. Salvo penalizzazioni (sempre possibili in Moto3) questa sarà la griglia della gara. 

Moto3, la griglia di partenza del GP Portogallo

Moto3, la griglia di partenza del GP Portogallo

La classifica

Classifica Moto3

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS