Tra scie dell’ultimo minuto, errori e cadute cruciali, alla fine la pole position se l’è presa Joe Kelso . Davanti a Ogden e Piqueras che ha tenuto dietro Quiles (quarto) suo avversario diretto nella lotta per il secondo posto nel mondiale . Lo spagnolo di Aspar è scivolato all’ultimo giro, mentre spingeva forte, ma partire in seconda fila in realtà non lo penalizzerà molto. Il derby spagnolo sarà forse il tema principale della gara di domenica.

Le qualifiche degli altri italiani

Pini è comunque il migliore dei suo connazionali: Lunetta e Foggia che aveva ben impressionato venerdì, non ha saputo confermarsi e ha chiuso sedicesimo alle spalle del pilota di Sic 58. Nepa, passato dalla Q1, è finito in fondo alla classifica della Q2, col diciottesimo tempo. Carraro partirà ancora più indietro, dalla settima fila con il ventunesimo tempo. Salvo penalizzazioni (sempre possibili in Moto3) questa sarà la griglia della gara.