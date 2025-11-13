Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto3, rivoluzione LevelUp MTA: preso Esteban

MERCATO PILOTI
Rosario Triolo

Rosario Triolo

©Ansa

Lo spagnolo, dopo un finale di stagione brillante da sostituto con due quarti posti tra Australia e Portogallo, correrà a tempo pieno nel Motomondiale: fuori Marcos Uriarte

MOTOGP: TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Dopo aver concordato le condizioni per andare avanti insieme nel 2026, alla fine di una collaborazione in questa stagione nata per tamponare l'assenza per infortunio di Matteo Bertelle, LevelUp MTA e Marcos Uriarte si separano prima di cominciare. Il pilota spagnolo aveva concluso momentaneamente il suo cammino col team italiano a Misano, con la promessa di ritrovarsi per il finale di campionato con due wildcard, poi saltate anche per permettere a Uriarte di risolvere definitivamente i problemi a una mano accusati quest'anno dopo una caduta in Argentina.

Ma la promessa reciproca si è dissolta. Il posto destinato a Uriarte, dopo qualche settimana di valutazioni, sarà invece preso da Joel Esteban, sostituto brillante di questo campionato, prima in Tech3, poi in Aspar, poi di nuovo in Tech3, che grazie ai suoi quarti posti di Phillip Island e Portimão e al buon rendimento anche nel JuniorGp ha richiamato l'attenzione di LevelUp MTA. Contatti avanzati in pochi giorni tra squadra e pilota e accordo a sorpresa raggiunto. Dopo aver debuttato a tempo pieno in Moto3 nel 2024 e aver corso qualche gara nel 2025, anno del passo indietro al JuniorGp, Joel Esteban è pronto per la sua seconda chance da titolare nel Motomondiale.

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP all'ultimo ballo: conferenza alle 16 su Sky

live MotoGp

A Valencia è il giorno dell'ultima conferenza piloti della stagione, LIVE sul canale 208 di Sky e...

Martin, c'è l'ok dei medici: in gara avrà penalità

gp valencia

Jorge Martin è stato dichiarato 'fit' e sarà dunque in pista nel weekend di Valencia, ultimo...

Moto3, rivoluzione LevelUp MTA: preso Esteban

MERCATO PILOTI

Lo spagnolo, dopo un finale di stagione brillante da sostituto con due quarti posti tra Australia...

Moto2, Msi passa da Boscoscuro a Kalex

Verso il 2026

Dopo aver vinto il Mondiale con Ogura e aver vissuto un 2025 complicato, la squadra spagnola...

MotoGP torna a Valencia: guida all'ultimo GP 2025

live su sky

Nel weekend la MotoGP chiude la stagione 2025 con il Gran Premio di Valencia, LIVE su Sky...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS