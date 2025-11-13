Moto3, rivoluzione LevelUp MTA: preso Esteban

Ma la promessa reciproca si è dissolta. Il posto destinato a Uriarte, dopo qualche settimana di valutazioni, sarà invece preso da Joel Esteban, sostituto brillante di questo campionato, prima in Tech3, poi in Aspar, poi di nuovo in Tech3, che grazie ai suoi quarti posti di Phillip Island e Portimão e al buon rendimento anche nel JuniorGp ha richiamato l'attenzione di LevelUp MTA. Contatti avanzati in pochi giorni tra squadra e pilota e accordo a sorpresa raggiunto. Dopo aver debuttato a tempo pieno in Moto3 nel 2024 e aver corso qualche gara nel 2025, anno del passo indietro al JuniorGp, Joel Esteban è pronto per la sua seconda chance da titolare nel Motomondiale.