Moto3, rivoluzione LevelUp MTA: preso Esteban

Moto3, rivoluzione LevelUp MTA: preso EstebanMERCATO PILOTI ©Ansa
Lo spagnolo, dopo un finale di stagione brillante da sostituto con due quarti posti tra Australia e Portogallo, correrà a tempo pieno nel Motomondiale: fuori Marcos Uriarte
Dopo aver concordato le condizioni per andare avanti insieme nel 2026, alla fine di una collaborazione in questa stagione nata per tamponare l'assenza per infortunio di Matteo Bertelle, LevelUp MTA e Marcos Uriarte si separano prima di cominciare. Il pilota spagnolo aveva concluso momentaneamente il suo cammino col team italiano a Misano, con la promessa di ritrovarsi per il finale di campionato con due wildcard, poi saltate anche per permettere a Uriarte di risolvere definitivamente i problemi a una mano accusati quest'anno dopo una caduta in Argentina.
Ma la promessa reciproca si è dissolta. Il posto destinato a Uriarte, dopo qualche settimana di valutazioni, sarà invece preso da Joel Esteban, sostituto brillante di questo campionato, prima in Tech3, poi in Aspar, poi di nuovo in Tech3, che grazie ai suoi quarti posti di Phillip Island e Portimão e al buon rendimento anche nel JuniorGp ha richiamato l'attenzione di LevelUp MTA. Contatti avanzati in pochi giorni tra squadra e pilota e accordo a sorpresa raggiunto. Dopo aver debuttato a tempo pieno in Moto3 nel 2024 e aver corso qualche gara nel 2025, anno del passo indietro al JuniorGp, Joel Esteban è pronto per la sua seconda chance da titolare nel Motomondiale.