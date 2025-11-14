Offerte Black Friday
MOTO2
Holgado è stato il più veloce in Spagna davanti a Dixon e Munoz. Decimo Gonzalez, obbligato a vincere nell'ultima corsa di Valencia e sperare che Moreira, attuale leader del campionato (19° nelle Pre-qualifiche e costretto a passare dal Q1), chiuda la gara 15° o peggio. Buon venerdì per i due italiani in pista: 7° Vietti, 9° Arbolino. Brutto incidente per Huertas: doppia frattura alle braccia per lo spagnolo

Prima sorpresa nella pre-qualifica di Moto 2: Diogo Moreira, leader del mondiale, è rimasto fuori dalla Q2 e dovrà fare un passaggio sabato mattina dalla Q1 per tenere nel mirino il suo avversario diretto per il titolo, Manu Gonzalez. Il brasiliano era in evidente difficoltà per tutto il turno del pomeriggio, sempre fuori dalle prime 14 posizioni (come al mattino per la verità) che avrebbero messo al sicuro la sua qualifica di domani. Lo spagnolo ha invece svolto meglio il compito, piazzandosi in decima posizione. Vero è che a Moreira in gara basterà guadagnare un solo punto per diventare campione, ma le gare rappresentano sempre un'incognita e partire nelle prime file gli renderebbe più agevole il compito. 

Holgado il migliore del venerdì

La migliore prestazione odierna l’ha firmata Daniel Holgado, migliore rookie del 2025 (a dispetto delle previsioni che davano favorito il suo compagno di squadra, David Alonso, che nel 2024 l’aveva surclassato in Moto3). Secondo e terzo posto per Dixon e Munoz

I risultati degli italiani

Celestino Vietti è risultato il migliore dei due italiani in pista, con il settimo tempo; Tony Arbolino, in testa per metà turno, è scivolato al nono posto. 

Che spavento per Huertas

Da segnalare il brutto incidente in FP1 di Adrian Huertas, finito in ospedale dove gli hanno riscontrato la rottura del radio di entrambe le braccia

 

Moto2, GP Valencia: i risultati delle Pre-qualifiche

La classifica del Mondiale a una gara dalla fine

