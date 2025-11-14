Moto3, GP Valencia: Almansa il più veloce nelle Pre-qualifiche, 4° PiniGP VALENCIA
Almansa ha chiuso in testa il venerdì di Valencia, 4° Pini, primo degli italiani. Direttamente al Q2 anche Lunetta (14°). La sfida per il secondo posto nel Mondiale è sempre apertissima: Quiles (8°) precede di una posizione Piqueras, avanti però in classifica di 8 punti. Domenica l'ultima gara della stagione alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
David Almansa su tutti nel primo giorno di prove a Valencia. Il pilota del team Leopard ha staccato di tre decimi il compagno di squadra Fernandez, dopo aver segnato e ritoccato altre due volte il record della pista. Terzo Valentin Perrone, davanti a Guido Pini, migliore degli italiani. “Abbiamo trovato anche un buon ritmo, sono molto contento, ma resta il dubbio sulle gomme che calano in fretta” ha detto il portacolori del team Liqui Moly.
La lotta per il 2° posto mondiale
Quinto Furusato, che porta a tre le Honda nelle prime cinque posizioni. Alvaro Carpe ha chiuso al sesto posto davanti a Jesus Rios - che ha rischiato di cadere nei primi giri – preso al posto dell’infortunato Riccardo Rossi nel team Snipers. Il confronto tra Quiles e Piqueras, in lizza per il secondo posto nel mondiale (il pilota di Mt Helmets deve difendere otto punti di vantaggio) per ora vede davanti il pilota di Aspar, con l’ottavo tempo, per soli 40 millesimi meglio del suo avversario.
Il venerdì degli italiani
Luca Lunetta ha salvato l’accesso diretto alla Q2 difendendo il quattordicesimo posto; restano fuori invece Stefano Nepa (17°), Matteo Bertelle (18°), Nicola Carraro (21°) e Dennis Foggia (22°); il pilota romano correrà a Valencia l’ultima gara nel Motomondiale prima di passare l’anno prossimo al campionato Moto2 della JuniorGp in sella alla Boscoscuro del team Ciatti.