Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto3, GP Valencia: Almansa il più veloce nelle Pre-qualifiche, 4° Pini

GP VALENCIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Almansa ha chiuso in testa il venerdì di Valencia, 4° Pini, primo degli italiani. Direttamente al Q2 anche Lunetta (14°). La sfida per il secondo posto nel Mondiale è sempre apertissima: Quiles (8°) precede di una posizione Piqueras, avanti però in classifica di 8 punti. Domenica l'ultima gara della stagione alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LE PRE-QUALIFICHE LIVE, CLICCA QUI

David Almansa su tutti nel primo giorno di prove a Valencia. Il pilota del team Leopard ha staccato di tre decimi il compagno di squadra Fernandez, dopo aver segnato e ritoccato altre due volte il record della pista. Terzo Valentin Perrone, davanti a Guido Pini, migliore degli italiani. “Abbiamo trovato anche un buon ritmo, sono molto contento, ma resta il dubbio sulle gomme che calano in fretta” ha detto il portacolori del team Liqui Moly. 

La lotta per il 2° posto mondiale

Quinto Furusato, che porta a tre le Honda nelle prime cinque posizioni. Alvaro Carpe ha chiuso al sesto posto davanti a Jesus Rios - che ha rischiato di cadere nei primi giri – preso al posto dell’infortunato Riccardo Rossi nel team Snipers. Il confronto tra Quiles e Piqueras, in lizza per il secondo posto nel mondiale (il pilota di Mt Helmets deve difendere otto punti di vantaggio) per ora vede davanti il pilota di Aspar, con l’ottavo tempo, per soli 40 millesimi meglio del suo avversario. 

Il venerdì degli italiani

Luca Lunetta ha salvato l’accesso diretto alla Q2 difendendo il quattordicesimo posto; restano fuori invece Stefano Nepa (17°), Matteo Bertelle (18°), Nicola Carraro (21°) e Dennis Foggia (22°); il pilota romano correrà a Valencia l’ultima gara nel Motomondiale prima di passare l’anno prossimo al campionato Moto2 della JuniorGp in sella alla Boscoscuro del team Ciatti.

Moto3, GP Valencia: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3, GP Valencia: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto GP: Altre Notizie

Pre-qualifiche Moto3: Almansa il migliore, 4° Pini

GP VALENCIA

Almansa ha chiuso in testa il venerdì di Valencia, 4° Pini, primo degli italiani. Direttamente al...

Moto2, Forward passa alle sospensioni Wp

la novità

Il costruttore decide di lasciare Öhlins e uniformarsi alla scelta di Ajo, Aspar e IntactGp IL...

Via al GP Valencia: Libere dalle 10.45 su Sky

MotoGp

MotoGP in pista fino a domenica 16 novembre per il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo...

Bezzecchi: "Concentrato per conquistare 3° posto"

conferenza

A Valencia è stato il giorno dell'ultima conferenza del 2025. Tra i protagonisti anche Bezzecchi,...

Bagnaia: "Rivedere gli obiettivi la cosa più dura"

ducati

Una stagione complicatissima e ampiamente sotto la sufficienza, come dimostra il 4 che si dà...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS