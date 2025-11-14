Almansa ha chiuso in testa il venerdì di Valencia, 4° Pini, primo degli italiani. Direttamente al Q2 anche Lunetta (14°). La sfida per il secondo posto nel Mondiale è sempre apertissima: Quiles (8°) precede di una posizione Piqueras, avanti però in classifica di 8 punti. Domenica l'ultima gara della stagione alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

David Almansa su tutti nel primo giorno di prove a Valencia. Il pilota del team Leopard ha staccato di tre decimi il compagno di squadra Fernandez, dopo aver segnato e ritoccato altre due volte il record della pista. Terzo Valentin Perrone, davanti a Guido Pini, migliore degli italiani. “Abbiamo trovato anche un buon ritmo, sono molto contento, ma resta il dubbio sulle gomme che calano in fretta” ha detto il portacolori del team Liqui Moly.