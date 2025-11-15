Holgado scatterà in pole a Valencia, in prima fila anche Guevara e Agius. Quinto Gonzalez, obbligato a vincere l'ultima corsa stagionale e sperare che Moreira, attuale leader del campionato con 24 punti di vantaggio sullo spagnolo e 9° in griglia, chiuda al traguardo 15° o peggio. Le qualifiche degli italiani: 10° Vietti, 15° Arbolino. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, RIVIVI LA SPRINT RACE

Aveva visto giusto Moreira, piazzandosi alle spalle di Holgado fin dal primo giro della qualifica. Il treno giusto, perché lo spagnolo, già rookie dell’anno, ha messo dietro tutti, con tanto di record. Il brasiliano si è accodato anche al momento di giocarsi la gomma nuova, ma Holgado era imprendibile pure per lui che alla fine ha chiuso a 4 decimi, in nona posizione.

L'ultima sfida Mondiale Il suo avversario diretto, Gonzalez ha invece sbagliato del tutto strategia, collezionando un errore dietro l’altro: un giro veloce cancellato - dopo essersi messo in coda al gruppo - per aver superato il limite della pista (fino a metà turno non aveva nemmeno un passaggio cronometrato); quindi il “gancio” sbagliato, una scia che non l’ha portato oltre il quinto posto, una sola fila davanti a Moreira che in classifica è messo meglio, primo con 24 punti di vantaggio.

Tensione tra Gonzalez e Agius In gara al brasiliano basterà marcare Gonzalez, rientrato al box evidentemente scocciato; forse perché il suo compagno di squadra, Senna Agius, non ha voluto aiutarlo, rifiutandosi di offrirgli la scia (Agius si è poi classificato in terza posizione). Albert Arenas, ex campione del mondo di Moto 3, a un passo dall’addio, ha centrato il quarto posto.

Gli italiani: 10° Vietti, 15° Arbolino Celestino Vietti ha chiuso in decima posizione, Arbolino in quindicesima. Male Alonso, rimasto intrappolato in Q1; il ‘gioiello’ di Aspar correrà l’ultima gara della stagione partendo dalla ventesima casella (in classifica al momento è settimo.)

Moto2, la griglia di partenza del GP di Valencia