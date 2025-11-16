Offerte Black Friday
Moto2, Alberto Ferrández nuovo pilota Pramac

la novità
Rosario Triolo

Il talento spagnolo salta al Mondiale dal JuniorGp, dove si sta giocando il titolo 2025. Adesso avrà la sua prima occasione a tempo pieno nel Motomondiale con Pramac Yamaha

Ultimo accordo fatto, la Moto2 2026 accoglierà un rookie proveniente dal JuniorGp Moto2, lo spagnolo 18enne Alberto Ferrández. Campione italiano pre Moto3, Ferrández ha dovuto saltare la tappa naturale della Moto3 per la sua struttura fisica, e così è passato direttamente alla Moto2. In questa stagione, diventato maggiorenne, ha anche corso la sua prima gara nel Motomondiale da wildcard a Misano.

Profilo in linea col progetto

Adesso avrà la sua prima occasione a tempo pieno nel Motomondiale con Pramac Yamaha, guidando la Boscoscuro che è sempre stata la sua moto finora. Profilo perfettamente in linea col progetto Blu Cru di sviluppo talenti, Ferrández, attualmente impegnato nel JuniorGp col team Ciatti, proverà a vincere il titolo nell'ultimo weekend di gara a Valencia prima del salto più importante della sua carriera.

