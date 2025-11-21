Offerte Black Friday
Jorge Lorenzo diventa coach di Vinales: obiettivo "lottare per il titolo MotoGP"

MotoGp

Ufficiale la collaborazione tra il cinque volte campione del mondo e il pilota Ktm: "E' una grande opportunità di crescita", le prime parole di Vinales. "Maverick è un talento naturale, il mio obiettivo è fargli raggiungere il suo massimo". L'obiettivo dichiarato, come da comunicato congiunto dei due, è quello di arrivare a lottare per il titolo MotoGP

TUTTO SUI TEST MOTOGP

Jorge Lorenzo è ufficialmente il nuovo coach di Maverick Vinales. Con un comunicato congiunto i due spagnoli hanno confermato la partnership, già nell'aria dopo le parole del pilota Ktm nel martedì di test a Valencia. Vinales sta cercando di tornare in forma dopo l'infortunio alla spalla che ne ha pregiudicato tutta la seconda parte di stagione 2025 e per farlo chiede aiuto al cinque volte campione del mondo (e a un team da lui coordinato). L'obiettivo è crescere e lottare per il titolo in MotoGP. 

I punti chiave della partnership Vinales-Lorenzo

  • Preparazione fisica e atletica con focus su routine, allenamento e recupero
  • Coaching strategico mirato alla gestione della pressione e del rischio
  • Sviluppo tecnico-sportivo, potenziamento dell'analisi e della pianificazione del weekend di gara

Vinales: "Grande opportunità per migliorare"

Queste le parole di Vinales: "Avere Jorge in questo percorso è un'enorme opportunità per imparare e migliorare sotto ogni aspetto. La sua esperienza e la sua prospettiva ci aiuteranno a fare passi avanti. Inizio questa nuova fase con grande motivazione ed entusiasmo".

Vinales e Lorenzo durante una conferenza piloti nel 2018

Lorenzo: "Maverick un talento, voglio aiutarlo a raggiungere il suo meglio"

"Maverick ha sempre avuto un talento naturale e una grande velocità. Il mio ruolo è quello di accompagnarlo, condividere la mia esperienza e le mie conoscenze e aiutarlo a raggiungere la sua versione migliore. Credo fermamente che se miglioriamo in ciascuna delle aree chiave, il successo sarà inevitabile", ha invece commentato Jorge Lorenzo.

