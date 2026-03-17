Dopo la vittoria in Thailandia, l'Aprilia ha regalato a Marco Bezzecchi... un'Ape Piaggio. Tutto era nato da una battuta a Race Anatomy dopo la gara di Buriram: "Una Porsche come regalo per la vittoria? Mi accontento di un'Ape". Il GP del Brasile è in diretta dal 20 al 22 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

Quando il premio per la vittoria è... un'Ape Piaggio. Dopo la gara vinta a Buriram, Marco Bezzecchi ha scherzato a Race Anatomy con Sandro Donato Grosso: "Una Porsche come regalo per la vittoria? Ma no, io mi accontento di un'Ape". Due settimane dopo, alla vigilia del Gran Premio del Brasile sul nuovo circuito di Goiania, l'Aprilia ha esaudito il desiderio del proprio pilota. Al Ranch di Tavullia, Lorenzo Savadori è arrivato con un'Ape personalizzata per Bez, tra le risate di tutti i presenti. Il numero 72 l'ha subito provata, mentre Massimo Rivola l'ha subito avvisato: "Non è che ogni vittoria facciamo 'sto cinema, eh!". Un clima decisamente positivo dentro la squadra di Noale dopo l'ottimo avvio di stagione.