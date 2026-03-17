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MotoGP, dalla Cena delle Leggende a Yamaha: gli speciali su Sky verso il GP Brasile

canale 208

MotoGP in pista dal 20 al 22 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW per il GP Brasile. Nella settimana che porta al weekend del Goiania gli appassionati potranno godersi una serie di speciali sul canale 208. Si parte con 'Yamaha, obiettivo futuro', intervista al managing director di Iwata Pavesio, che fa il punto sul progetto V4. E da giovedì ecco l'imperdibile "Cena delle Leggende", con Valentino Rossi, Agostini, Pedrosa, Lorenzo, Schwantz, Spencer e Stoner seduti a chiacchierare allo stesso tavolo

Da stasera, martedì 17 marzo, su Sky Sport MotoGP (e in streaming su NOW) inizia l'avvicinamento al Gran Premio del Brasile del weekend del 20-22 marzo con una serie di speciali che vi terranno compagnia sul canale 208. Si parte con "Yamaha, obiettivo futuro", l'intervista di Sandro Donato Grosso a Paolo Pavesio, managing director della casa di Iwata, che fa il punto sul neonato progetto V4. Poi giovedì alle 18.30 appuntamento “stellato” con "La Cena delle Leggende", una cena-evento che si è tenuta a Misano in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 in cui Carmelo Ezpeleta, Ceo della MotoGP, ha ospitato alcuni dei più grandi campioni del Motomondiale: dai fenomeni più recenti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa Casey Stoner, fino a Kevin Schwantz, Freddie Spencer e Giacomo Agostini.

Gli speciali della settimana su Sky Sport MotoGP (primi passaggi)*

Martedì 17 marzo

  • 'Yamaha, obiettivo futuro': ore 20.45 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Giovedì 19 marzo

  • 'La cena delle leggende': ore 18.30 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

 

*Disponibili per gli abbonati anche On Demand dopo il primo passaggio sul canale 208 di Sky Sport

Dakar 2026: i signori della sabbia

Inoltre, per tutto il weekend, appuntamento con "Dakar 2026, I signori della sabbia", il docufilm curato da Sandro Donato Grosso e diretto da Claudio Cavilotti, dedicato all’ultima edizione della Dakar di cui Sky è stata per la prima volta official broadcaster. Anche questo disponibile nella sezione On Demand. 

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