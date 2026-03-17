MotoGP in pista dal 20 al 22 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW per il GP Brasile. Nella settimana che porta al weekend del Goiania gli appassionati potranno godersi una serie di speciali sul canale 208. Si parte con 'Yamaha, obiettivo futuro', intervista al managing director di Iwata Pavesio, che fa il punto sul progetto V4. E da giovedì ecco l'imperdibile "Cena delle Leggende", con Valentino Rossi, Agostini, Pedrosa, Lorenzo, Schwantz, Spencer e Stoner seduti a chiacchierare allo stesso tavolo

Da stasera, martedì 17 marzo, su Sky Sport MotoGP (e in streaming su NOW) inizia l'avvicinamento al Gran Premio del Brasile del weekend del 20-22 marzo con una serie di speciali che vi terranno compagnia sul canale 208. Si parte con "Yamaha, obiettivo futuro", l'intervista di Sandro Donato Grosso a Paolo Pavesio, managing director della casa di Iwata, che fa il punto sul neonato progetto V4. Poi giovedì alle 18.30 appuntamento “stellato” con "La Cena delle Leggende", una cena-evento che si è tenuta a Misano in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 in cui Carmelo Ezpeleta, Ceo della MotoGP, ha ospitato alcuni dei più grandi campioni del Motomondiale: dai fenomeni più recenti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Casey Stoner, fino a Kevin Schwantz, Freddie Spencer e Giacomo Agostini.