GP Brasile, Bezzecchi: "Curioso della nuova pista, siamo motivati"

L'Aprilia si prepara al secondo round della stagione sul nuovo circuito di Goiania in Brasile. Dopo la pole position e la vittoria a Buriram, Marco Bezzecchi è determinato a proseguire il momento di forma; dall'altra parte del box, Jorge Martin mostra segnali incoraggianti dopo il quarto posto in Thailandia e vuole continuare il proprio percorso di adattamento alla nuova RS-GP26. "Sono molto contento di andare in Brasile e sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato", commenta Bezzecchi prima del weekend. "Sarà sicuramente bello correre in un paese nuovo e incontrare nuovi tifosi, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di riuscire a fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione da parte di tutti non manca".