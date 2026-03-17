GP Brasile, Bezzecchi: "Curioso della nuova pista, siamo motivati"

L'Aprilia si prepara per il GP del Brasile nel nuovo tracciato di Goiania. Bezzecchi vuole proseguire il momento di forma: "La motivazione da parte di tutti non manca". Martin è deciso a continuare il percorso di adattamento alla nuova moto: "Il GP della Thailandia ci darà ottime basi anche per il Brasile". Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
L'Aprilia si prepara al secondo round della stagione sul nuovo circuito di Goiania in Brasile. Dopo la pole position e la vittoria a Buriram, Marco Bezzecchi è determinato a proseguire il momento di forma; dall'altra parte del box, Jorge Martin mostra segnali incoraggianti dopo il quarto posto in Thailandia e vuole continuare il proprio percorso di adattamento alla nuova RS-GP26. "Sono molto contento di andare in Brasile e sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato", commenta Bezzecchi prima del weekend. "Sarà sicuramente bello correre in un paese nuovo e incontrare nuovi tifosi, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di riuscire a fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione da parte di tutti non manca".
Martin: "Thailandia buona base per il Brasile"
Anche Martin è carico: "Ho molta voglia di iniziare su questa nuova pista e sono fiducioso che il lavoro svolto in Thailandia ci darà una buona base per lavorare anche in Brasile. Dovremo essere molto attenti nel fornire i giusti feedback, perché una pista nuova è sempre impegnativa e ci sono molte cose da mettere a punto. Penso però che insieme alla squadra e a Marco potremo essere competitivi. Non vedo l’ora di arrivare in Brasile, è un Paese che mi piace molto".