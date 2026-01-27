Offerte Sky
Ktm, Acosta: "Nel 2026 puntiamo a fare meglio dell'anno scorso e partire subito forte"

KTM

Il pilota spagnolo è intervenuto in occasione dell'unveiling della Ktm RC16: "Il 2025 non è andato come me lo sarei aspettato: la prima parte di stagione è stata piuttosto dura, la seconda metà non è stata affatto male. Nel complesso è stato positivo poter lottare per il 3° posto nel mondiale, quest'anno puntiamo a fare ancora di più". Binder: "Spero di tornare ai livelli che so di poter raggiungere"

LE FOTO DELLA KTM DI ACOSTA E BINDER

Giornata di presentazione in casa Ktm, che ha svelato la moto sia del team factory che del team Tech3. Pedro Acosta ha fatto un bilancio dello scorso anno e ha buttato un occhio al 2026: "Il 2025 non è stato come me lo sarei aspettato - ha commentato lo spagnolo nel comunicato stampa -. La prima parte della stagione è stata piuttosto dura, non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati nei test pre stagionali. La seconda metà, invece, non è stata affatto male: abbiamo fatto buone gare e ottenuto buoni risultati, siamo riusciti a stare stabilmente in top 5. Nel complesso è stato davvero positivo poter lottare per il 3° posto in campionato, non è stato un completo disastro. Quest'anno puntiamo a fare ancora di più e a partire nel modo giusto già da Sepang la prossima settimana".

Binder: "Spero di tornare ai livelli che so di poter raggiungere"

A margine della presentazione è intervenuto anche Brad Binder, compagno di squadra di Acosta: "È stata un'ottima off-season. Mi sono preso un paio di settimane di pausa, poi ho fatto molto allenamento in moto e parecchio ciclismo. Non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione con un nuovo slancio, spero di tornare ai livelli che so di poter raggiungere. La MotoGP è durissima: se guardi i tempi sul giro le differenze sono minime, ma il modo in cui ogni pilota li ottiene è sempre diverso. C'è chi fa la differenza in frenata, chi in accelerazione, chi con stili di guida completamente differenti". In chiusura un pensiero sul 2025: "L'anno scorso ho avuto la sensazione di pensare troppo mentre ero in sella invece di lasciare che il mio istinto prendesse il sopravvento, è questo l'aspetto che voglio cambiare in questa stagione. Sono piuttosto fiducioso di fare un bel passo avanti".

