Ktm, Acosta: "Nel 2026 puntiamo a fare meglio dell'anno scorso e partire subito forte"
Il pilota spagnolo è intervenuto in occasione dell'unveiling della Ktm RC16: "Il 2025 non è andato come me lo sarei aspettato: la prima parte di stagione è stata piuttosto dura, la seconda metà non è stata affatto male. Nel complesso è stato positivo poter lottare per il 3° posto nel mondiale, quest'anno puntiamo a fare ancora di più". Binder: "Spero di tornare ai livelli che so di poter raggiungere"
Giornata di presentazione in casa Ktm, che ha svelato la moto sia del team factory che del team Tech3. Pedro Acosta ha fatto un bilancio dello scorso anno e ha buttato un occhio al 2026: "Il 2025 non è stato come me lo sarei aspettato - ha commentato lo spagnolo nel comunicato stampa -. La prima parte della stagione è stata piuttosto dura, non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati nei test pre stagionali. La seconda metà, invece, non è stata affatto male: abbiamo fatto buone gare e ottenuto buoni risultati, siamo riusciti a stare stabilmente in top 5. Nel complesso è stato davvero positivo poter lottare per il 3° posto in campionato, non è stato un completo disastro. Quest'anno puntiamo a fare ancora di più e a partire nel modo giusto già da Sepang la prossima settimana".
A margine della presentazione è intervenuto anche Brad Binder, compagno di squadra di Acosta: "È stata un'ottima off-season. Mi sono preso un paio di settimane di pausa, poi ho fatto molto allenamento in moto e parecchio ciclismo. Non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione con un nuovo slancio, spero di tornare ai livelli che so di poter raggiungere. La MotoGP è durissima: se guardi i tempi sul giro le differenze sono minime, ma il modo in cui ogni pilota li ottiene è sempre diverso. C'è chi fa la differenza in frenata, chi in accelerazione, chi con stili di guida completamente differenti". In chiusura un pensiero sul 2025: "L'anno scorso ho avuto la sensazione di pensare troppo mentre ero in sella invece di lasciare che il mio istinto prendesse il sopravvento, è questo l'aspetto che voglio cambiare in questa stagione. Sono piuttosto fiducioso di fare un bel passo avanti".