Giornata di presentazione in casa Ktm, che ha svelato la moto sia del team factory che del team Tech3. Pedro Acosta ha fatto un bilancio dello scorso anno e ha buttato un occhio al 2026: "Il 2025 non è stato come me lo sarei aspettato - ha commentato lo spagnolo nel comunicato stampa -. La prima parte della stagione è stata piuttosto dura, non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati nei test pre stagionali. La seconda metà, invece, non è stata affatto male: abbiamo fatto buone gare e ottenuto buoni risultati, siamo riusciti a stare stabilmente in top 5. Nel complesso è stato davvero positivo poter lottare per il 3° posto in campionato, non è stato un completo disastro. Quest'anno puntiamo a fare ancora di più e a partire nel modo giusto già da Sepang la prossima settimana".