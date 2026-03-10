Test bagnato, test fortunato? Per il mondiale Superbike il caro vecchio adagio, purtroppo, non vale: anche il secondo giorno di prove a Portimao, così come il pomeriggio di ieri e buona parte della off season, ha visto come unica protagonista la pioggia che ha costretto al box buona parte delle squadre e dei piloti. Non scendendo in pista, infatti, i team hanno risparmiato una giornata di test che potrà essere recuperata più avanti nel corso della stagione, in condizioni più vantaggiose. Gli unici a macinare chilometri sul tracciato dell’Algarve sono stati Tommy Bridewell e Philipp Oettl. Il primo ha bisogno di scoprire la Ducati Panigale V4 R 2026 con cui debutterà nel prossimo round del campionato, previsto proprio a Portimao nel weekend del 27/29 marzo, per poi partecipare a tutte le restanti gare del mondiale nelle file del team anglo-australiano Superbike Advocates Racing. Il pilota tedesco, dal canto suo, è stato l’unico iscritto alla classe Supersport ad essersi presentato in Portogallo per questi test e ha pagato sei decimi dal miglior tempo di Bridewell. Il terzo a compiere qualche passaggio è stato Xavi Vierge, facendo sostanzialmente uno shakedown delle due Yamaha R1 a sua disposizione (due soli giri per ciascuna moto). Lo spagnolo era stato coinvolto nella caduta di Nicolò Bulega durante il primo giorno di test, colpendo la moto del leader del campionato finito a terra davanti a lui. Pochi, pochissimi dati utili quelli raccolti a Portimao, in attesa di vedere Superbike, Supersport, Sportbike e WorldWCR in pista per la tappa di fine mese, come sempre live su Sky Sport.