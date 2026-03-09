Test SBK, Alex Lowes il più veloce nel Day-1 a Portimao. Bulega 2° dopo una caduta

Test SBK, Alex Lowes il più veloce nel Day-1 a Portimao. Bulega 2° dopo una cadutaSBK
Nel primo dei due giorni di test della Superbike a Portimao è Alex Lowes su Bimota a siglare il miglior tempo. Bulega è secondo con una caduta in mattinata, terzo Sam Lowes, in top five Oliveira e Lecuona. La pioggia caduta nel pomeriggio ha dimezzato il tempo a disposizione di squadre e piloti
Per recuperare i chilometri persi nei test pre-campionato, in cui le condizioni atmosferiche non hanno giocato a favore, diversi team del mondiale Superbike si sono dati appuntamento a Portimao per due giorni di prove. Anche stavolta, però, la pioggia ha ridotto il tempo a disposizione sopraggiungendo nel pomeriggio. Sono stati quindi i tempi del mattino a ordinare la classifica della prima giornata, nella quale a brillare è stato Alex Lowes sulla Bimota KB 998 Rimini. Con il tempo di 1:40.622, l’inglese ha preceduto il leader del campionato Nicolò Bulega, vittima di una caduta alla curva quattordici che non ha lasciato conseguenze al pilota, ma ha causato una bandiera rossa e costretto il team Aruba.it Racing - Ducati a ricostruite la Panigale #11. Terzo tempo per un’altra Ducati, quella di Sam Lowes, seguito da Miguel Oliveira su BMW e l’altra “rossa” ufficiale di Iker Lecuona. Non solo piloti titolari in pista: il tester BMW Michael Van Der Mark ha staccato il sesto crono precedendo il compagno di marca Danilo Petrucci, settimo.
Bassani ottavo, Locatelli undicesimo
Chilometri importanti anche quelli siglati da Axel Bassani, ottavo davanti a Jonathan Rea, impegnato nel ruolo di collaudatore per Honda (che ritrova anche Somkiat Chantra, tredicesimo alla prima uscita internazionale dopo l’infortunio). A completare la top ten è Remy Gardner con la prima delle Yamaha, tallonato dai suoi colleghi in blu Andrea Locatelli e Xavi Vierge. Quattordicesimo Tommy Bridewell con la Panigale di Superbike Advocates Racing, pronta al debutto nel mondiale a fine mese, poi Stefano Manzi.