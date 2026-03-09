Test SBK, Alex Lowes il più veloce nel Day-1 a Portimao. Bulega 2° dopo una caduta

Nel primo dei due giorni di test della Superbike a Portimao è Alex Lowes su Bimota a siglare il miglior tempo. Bulega è secondo con una caduta in mattinata, terzo Sam Lowes, in top five Oliveira e Lecuona. La pioggia caduta nel pomeriggio ha dimezzato il tempo a disposizione di squadre e piloti

Per recuperare i chilometri persi nei test pre-campionato, in cui le condizioni atmosferiche non hanno giocato a favore, diversi team del mondiale Superbike si sono dati appuntamento a Portimao per due giorni di prove. Anche stavolta, però, la pioggia ha ridotto il tempo a disposizione sopraggiungendo nel pomeriggio. Sono stati quindi i tempi del mattino a ordinare la classifica della prima giornata, nella quale a brillare è stato Alex Lowes sulla Bimota KB 998 Rimini. Con il tempo di 1:40.622, l’inglese ha preceduto il leader del campionato Nicolò Bulega, vittima di una caduta alla curva quattordici che non ha lasciato conseguenze al pilota, ma ha causato una bandiera rossa e costretto il team Aruba.it Racing - Ducati a ricostruite la Panigale #11. Terzo tempo per un’altra Ducati, quella di Sam Lowes, seguito da Miguel Oliveira su BMW e l’altra “rossa” ufficiale di Iker Lecuona. Non solo piloti titolari in pista: il tester BMW Michael Van Der Mark ha staccato il sesto crono precedendo il compagno di marca Danilo Petrucci, settimo.