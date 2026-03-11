Dennis Foggia torna in Moto2 con SpeedRS: il pilota romano sostituirà Luca Lunetta, infortunato al piede nel GP della Thailandia, nei prossimi due weekend in Brasile e in Usa. La gara di Moto2 in Brasile domenica 22 marzo alle 17.15 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Dennis Foggia torna in Moto2 a oltre un anno dall'ultima apparizione nella categoria (GP Valencia 2024) e dopo l'annata in Moto3 nel 2025. Il 25enne romano è stato scelto da SpeedRS per sostituire Luca Lunetta nei GP di Brasile e Usa dopo la frattura al piede del 19enne romano nel GP della Thailandia. Foggia, vicecampione di Moto3 nel 2021 e terzo classificato nel 2022, vanta già due stagioni in Moto2 nel 2023 e 2024 con Italtrans, con un sesto posto ad Austin 2024 come miglior risultato. Tornerà proprio sul tracciato texano il prossimo 27 marzo, dopo l' esordio previsto in Brasile il 20 marzo .

Il comunicato del team

"Dennis Foggia correrà con SpeedRS Team nei Gran Premi del Brasile e degli Stati Uniti in sostituzione di Luca Lunetta, costretto a fermarsi a causa dell’infortunio al Thai GP. Nato a Roma nel 2001, Foggia ha gareggiato per anni nel panorama mondiale, accumulando esperienza nelle categorie Moto3 e Moto2. Tra i suoi risultati più importanti spiccano il titolo di vicecampione del mondo Moto3 nel 2021 e il terzo posto nel campionato 2022. Nel 2026, Dennis sarà impegnato nel FIM JuniorGP come pilota del Team Ciatti Boscoscuro. Il team augura a Luca una pronta guarigione e dà il benvenuto a Dennis Foggia, pronto a scendere in pista per i prossimi due appuntamenti del Campionato Mondiale Moto2".