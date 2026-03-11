Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Moto2, Dennis Foggia al posto di Lunetta con SpeedRS in Brasile e Usa

moto2
Foto sito web Team SpeedRS

Dennis Foggia torna in Moto2 con SpeedRS: il pilota romano sostituirà Luca Lunetta, infortunato al piede nel GP della Thailandia, nei prossimi due weekend in Brasile e in Usa. La gara di Moto2 in Brasile domenica 22 marzo alle 17.15 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTO2 BURIRAM: PUNTI DIMEZZATI PER ERRORE NEL CALCOLO DEI PUNTI

Dennis Foggia torna in Moto2 a oltre un anno dall'ultima apparizione nella categoria (GP Valencia 2024) e dopo l'annata in Moto3 nel 2025. Il 25enne romano è stato scelto da SpeedRS per sostituire Luca Lunetta nei GP di Brasile e Usa dopo la frattura al piede del 19enne romano nel GP della Thailandia. Foggia, vicecampione di Moto3 nel 2021 e terzo classificato nel 2022, vanta già due stagioni in Moto2 nel 2023 e 2024 con Italtrans, con un sesto posto ad Austin 2024 come miglior risultato. Tornerà proprio sul tracciato texano il prossimo 27 marzo, dopo l'esordio previsto in Brasile il 20 marzo.

Il comunicato del team

"Dennis Foggia correrà con SpeedRS Team nei Gran Premi del Brasile e degli Stati Uniti in sostituzione di Luca Lunetta, costretto a fermarsi a causa dell’infortunio al Thai GP. Nato a Roma nel 2001, Foggia ha gareggiato per anni nel panorama mondiale, accumulando esperienza nelle categorie Moto3 e Moto2. Tra i suoi risultati più importanti spiccano il titolo di vicecampione del mondo Moto3 nel 2021 e il terzo posto nel campionato 2022. Nel 2026, Dennis sarà impegnato nel FIM JuniorGP come pilota del Team Ciatti Boscoscuro. Il team augura a Luca una pronta guarigione e dà il benvenuto a Dennis Foggia, pronto a scendere in pista per i prossimi due appuntamenti del Campionato Mondiale Moto2".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Foggia al posto di Lunetta in Brasile e Usa

moto2

Dennis Foggia torna in Moto2 con SpeedRS: il pilota romano sostituirà Luca Lunetta, infortunato...

Test SBK, la pioggia rovina il day-2 a Portimao

PORTOGALLO

Nel secondo giorno di test della Superbike a Portimao è la pioggia a tornare protagonista, come...

Lowes il più veloce nel Day-1 di test a Portimao

SBK

Nel primo dei due giorni di test della Superbike a Portimao è Alex Lowes su Bimota a siglare il...

Moto2, errore calcolo a Buriram: punti dimezzati

gp thailandia

La Fim ha dimezzato i punti della gara di Moto2 in Thailandia dopo un errore...

Dall'Igna: "Niente panico, un calo può succedere"

dg ducati

Il direttore generale di Ducati Corse fa il punto su Linkedin dopo il Gran Premio di Thailandia,...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS