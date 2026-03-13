Roberto Lunadei è morto a 42 anni: era stato meccanico nel team di Bastianini

Lutto nel motomondiale: è morto a 42 anni Roberto Lunadei, conosciuto da tutti come “Luna”. Già pilota nel CIV negli anni 2000, era rimasto nel mondo delle due ruote come meccanico. Attualmente lavorava nel team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP con il pilota di Moto2 Senna Agius. Lo ha voluto ricordare sui social anche il team Italtrans, con cui aveva vinto il mondiale Moto2 nel 2020 con Enea Bastianini.

E' morto a 42 ann i, in un tragico incidente stradale nella "sua" Rimini, Roberto "Luna" Lunadei , da più di 20 anni figura conosciuta e apprezzata nel mondo delle due ruote . Dopo una significativa carriera come pilota nel CIV negli anni 2000 (Campionato Europeo Superstock, Europeo Stock 600, Superstock 1000, Supersport, Coppa Italia) aveva scelto, per amore delle moto e dei motori, di restare nell'ambiente come meccanico. Prima al Gas Racing, poi al VFT Racing nel Mondiale Supersport e quindi il salto nel Motomondiale: al Tasca Racing e poi al Team Italtrans, con cui aveva vinto il mondiale Moto2 con Enea Bastianini nel 2020. Attualmente lavorava al box del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP , collaborando con il pilota Senna Agius.

Il ricordo del Team Italtrans

Sui social lo ha voluto ricordare il Team Italtrans: "Ci sono momenti in cui le parole sono difficili da trovare. Oggi è uno di quelli, perché a seguito di un grave incidente ci troviamo a salutare prematuramente e con grande tristezza Roberto Lunadei, per tutti noi “Luna”. Con lui abbiamo condiviso anni di lavoro, passione e vita nel paddock. Nel nostro box ha vissuto momenti importanti, come il titolo mondiale Moto2 conquistato insieme nel 2020. Era un amico e un collega speciale, sempre con il sorriso. Tutta la famiglia Italtrans Racing Team si stringe con affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Ciao Luna. Non ti dimenticheremo."