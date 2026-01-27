"È molto importante riflettere sul 2025 perché è stato un anno complicato, ma è stato anche positivo perché ho imparato tanto". Così Enea Bastianini, pilota Ktm Tech3, a margine dell'unveiling della nuova moto che avrà a disposizione nella prossima stagione: "Nel 2026 sarà diverso perché conoscerò meglio sia la moto che il team, so molto bene dove posso migliorare. Sarà positivo essere a Sepang tra pochi giorni, sono molto motivato per questa stagione. Penso che sarò più forte e, come ho detto prima, sono motivato per tornare in pista perché voglio tornare a lottare per qualcosa di importante. Quest'anno penso che la il team sarà più forte, ho visto un gran potenziale soprattutto durante il test di Valencia dello scorso novembre". Poi il pilota italiano parla dell'allenamento svolto durante la pausa invernale e sull'obiettivo per i prossimi test pre stagionali: "Ogni stagione è a sé. L'allenamento svolto questo inverno non è stato identico ma più o meno lo stesso che ripeto ogni anno. Mi sono allenato con la moto da cross e ho girato spesso in kart, cosa che mi piace molto fare ed è un bell'allenamento. Il mio obiettivo per quest'anno può essere realistico ma dobbiamo iniziare con il piede giusto e lavorare bene durante i test. Spesso sono molto importanti per avere un buon setup di base, che è una delle chiavi della MotoGP odierna. E poi il duro lavoro paga sempre".