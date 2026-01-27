Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ktm Tech3, Bastianini: "Voglio tornare a lottare per obiettivi importanti"

ktm tech3

Il pilota italiano ha dato uno sguardo al 2026: "Sarà diverso rispetto alla scorsa stagione perché conoscerò meglio sia la moto che il team, so bene dove posso migliorare. Sono motivato per tornare in pista perché voglio tornare a lottare per qualcosa di importante, ho visto un gran potenziale durante gli ultimi test di Valencia"

LE FOTO DELLA KTM TECH3 DI BASTIANINI E VINALES

"È molto importante riflettere sul 2025 perché è stato un anno complicato, ma è stato anche positivo perché ho imparato tanto". Così Enea Bastianini, pilota Ktm Tech3, a margine dell'unveiling della nuova moto che avrà a disposizione nella prossima stagione: "Nel 2026 sarà diverso perché conoscerò meglio sia la moto che il team, so molto bene dove posso migliorare. Sarà positivo essere a Sepang tra pochi giorni, sono molto motivato per questa stagione. Penso che sarò più forte e, come ho detto prima, sono motivato per tornare in pista perché voglio tornare a lottare per qualcosa di importante. Quest'anno penso che la il team sarà più forte, ho visto un gran potenziale soprattutto durante il test di Valencia dello scorso novembre". Poi il pilota italiano parla dell'allenamento svolto durante la pausa invernale e sull'obiettivo per i prossimi test pre stagionali: "Ogni stagione è a sé. L'allenamento svolto questo inverno non è stato identico ma più o meno lo stesso che ripeto ogni anno. Mi sono allenato con la moto da cross e ho girato spesso in kart, cosa che mi piace molto fare ed è un bell'allenamento. Il mio obiettivo per quest'anno può essere realistico ma dobbiamo iniziare con il piede giusto e lavorare bene durante i test. Spesso sono molto importanti per avere un buon setup di base, che è una delle chiavi della MotoGP odierna. E poi il duro lavoro paga sempre". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Svelate le Ktm 2026: rivivi la presentazione

MotoGp

È il giorno di Ktm, che ha presentato le moto di entrambi i team: quella della coppia ufficiale...

Aldeguer non recupera per Sepang: niente test

MotoGp

Il pilota Gresini è costretto a saltare i test di Sepang del 3-5 febbraio: lo spagnolo, reduce...

Noah Dettwiler riparte dal CIV con Kuja Racing

il ritorno

Noah Dettwiler torna ufficialmente a correre. Dopo il grave incidente in Moto3 a Sepang dello...

Superbike, test Jerez: Bulega e Ducati le certezze

motori

La due giorni di test Superbike a Jerez si chiude con una certezza: Nicolò Bulega e la Ducati...

Martin operato di nuovo: test in forte dubbio

fonte motorsport

Come riportato da 'Motorsport', il campione del mondo 2024 potrebbe saltare i primi test pre...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS