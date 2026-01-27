Maverick Vinales è pronto a iniziare la stagione 2026. A margine dell'unveiling della livrea della sua Ktm Tech3, lo spagnolo ha parlato ai canali ufficiali del team austriaco: "Il mio 2025 lo divido in due parti: la prima metà nella quale ho scoperto la Ktm, ho preso confidenza con la moto e raggiunto buoni risultati. Sfortunatamente al Sachsenring ho fatto un brutto highside che mi ha causato un infortunio alla spalla e da lì è iniziata la seconda parte della stagione. C'erano due o tre strade possibili per il recupero ma dovevamo capire quale fosse la migliore per il tipo di infortunio che avevo. I ragazzi del Red Bull APC mi hanno aiutato a seguire il percorso giusto per recuperare più velocemente. Ho approfittato di questo tempo libero per prepararmi alla sfida, mentalmente sono diventato più forte perché sono passato dal mio momento migliore in Ktm al peggior momento probabilmente della mia vita. È sempre difficile, quando torni da un momento così ti senti molto forte".