Ktm Tech3, Vinales: "Lorenzo ha cambiato totalmente il mio approccio alla stagione"

ktm tech3 - #12

Lo spagnolo ha parlato della prossima stagione dopo la presentazione della nuova Ktm Tech3: "Ho approfittato del tempo libero per prepararmi al meglio alla nuova sfida. Il mio nuovo coach è Jorge Lorenzo, che ha cambiato totalmente il modo in cui mi approccio alla stagione. Lavoriamo su ogni dettaglio della tecnica, per essere fluido, aggressivo e molto preciso"

LE FOTO DELLA KTM TECH3 DI BASTIANINI E VINALES

Maverick Vinales è pronto a iniziare la stagione 2026. A margine dell'unveiling della livrea della sua Ktm Tech3, lo spagnolo ha parlato ai canali ufficiali del team austriaco: "Il mio 2025 lo divido in due parti: la prima metà nella quale ho scoperto la Ktm, ho preso confidenza con la moto e raggiunto buoni risultati. Sfortunatamente al Sachsenring ho fatto un brutto highside che mi ha causato un infortunio alla spalla e da lì è iniziata la seconda parte della stagione. C'erano due o tre strade possibili per il recupero ma dovevamo capire quale fosse la migliore per il tipo di infortunio che avevo. I ragazzi del Red Bull APC mi hanno aiutato a seguire il percorso giusto per recuperare più velocemente. Ho approfittato di questo tempo libero per prepararmi alla sfida, mentalmente sono diventato più forte perché sono passato dal mio momento migliore in Ktm al peggior momento probabilmente della mia vita. È sempre difficile, quando torni da un momento così ti senti molto forte".

"Con Lorenzo lavoro su ogni dettaglio"

La vera novità è che Vinales ha iniziato a lavorare con Jorge Lorenzo in vista della stagione 2026: "Il mio nuovo coach è Jorge Lorenzo, che ha cambiato totalmente il modo in cui mi approccio alla stagione. Lavoro su ogni dettaglio della tecnica sulla moto, non solo sui circuiti grandi ma anche su quelli piccoli. Mi sto allenando per essere fluido, aggressivo e molto preciso. Questo è molto importante per la nostra moto, con la quale devi essere aggressivo ma preciso... una combinazione difficile". Poi Vinales parla delle sue sensazioni: "Sento di avere una grande responsabilità: rendere questo progetto un progetto vincente. È una sensazione davvero bella, perché ho sempre la percezione che quando ho questo tipo di pressione, questo tipo di responsabilità, riesco a dare il meglio di me. Ho tantissima energia per questa stagione".

