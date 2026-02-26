Dal ritrovato feeling con l'anteriore alle differenze tra la moto 2025 e quella di quest'anno, passando per gli obiettivi di una stagione in cui si aspetta di tornare protagonista. Di seguito l'intervista di Pecco Bagnaia a Sky Sport alla vigilia del debutto Mondiale e poi anche una sintesi di quanto detto dal torinese al media scum nel giovedì di Buriram

Quello che stiamo raccontando in queste ore è che Pecco Bagnaia può essere protagonista ed efficiente perché ha un giusto feeling con la moto, almeno questo è quello che abbiamo visto nei test, e anche dal punto di vista personale si sente sereno, libero e motivato. Questa interpretazione è corretta?

"E' corretto, sono estremamente contento di iniziare la stagione, è sempre bello. La moto mi piace, i test sono andati bene. E' un momento bello, quindi cerchiamo di sfruttarlo".

Entro un po' più nello specifico. I test sono andati bene perché tu hai una confidenza con l'anteriore? E' soltanto quello il punto o c'è anche dell'altro dal punto di vista, diciamo, della tecnica, delle sensazioni che hai con la moto che ti fa essere ottimista?

"Alla fine poter guidare la moto spingendo al cento per cento è qualcosa che mi aiuta sicuramente. I test, rispetto allo scorso anno, sono andati decisamente meglio e quindi tutto fa sperare in una buona stagione o in un buon inizio. L'obiettivo sarà quello, cercare di essere costanti, cercare di essere veloci e poi vedremo più avanti".

Passo dal punto di vista un po' più psicologico. È ovvio che un tre volte campione del mondo deve anche imparare a gestire momenti di pressione, di attenzione. Tu sei più sereno rispetto all'anno scorso, sei ugualmente sereno, insomma sei felice? Come ti senti psicologicamente?

"Mi sento molto felice, sereno, tranquillo. Sarà sicuramente una stagione lunga, difficile, con molti contendenti. L'importante sarà essere uno di quelli e non vedo l'ora che inizi".

Vedremo un Bagnaia sorridente...

"Ci provo sempre".