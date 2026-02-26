Bagnaia: "La moto mi piace, test andati bene. Tutto fa sperare in un buon 2026"ducati
Dal ritrovato feeling con l'anteriore alle differenze tra la moto 2025 e quella di quest'anno, passando per gli obiettivi di una stagione in cui si aspetta di tornare protagonista. Di seguito l'intervista di Pecco Bagnaia a Sky Sport alla vigilia del debutto Mondiale e poi anche una sintesi di quanto detto dal torinese al media scum nel giovedì di Buriram
Quello che stiamo raccontando in queste ore è che Pecco Bagnaia può essere protagonista ed efficiente perché ha un giusto feeling con la moto, almeno questo è quello che abbiamo visto nei test, e anche dal punto di vista personale si sente sereno, libero e motivato. Questa interpretazione è corretta?
"E' corretto, sono estremamente contento di iniziare la stagione, è sempre bello. La moto mi piace, i test sono andati bene. E' un momento bello, quindi cerchiamo di sfruttarlo".
Entro un po' più nello specifico. I test sono andati bene perché tu hai una confidenza con l'anteriore? E' soltanto quello il punto o c'è anche dell'altro dal punto di vista, diciamo, della tecnica, delle sensazioni che hai con la moto che ti fa essere ottimista?
"Alla fine poter guidare la moto spingendo al cento per cento è qualcosa che mi aiuta sicuramente. I test, rispetto allo scorso anno, sono andati decisamente meglio e quindi tutto fa sperare in una buona stagione o in un buon inizio. L'obiettivo sarà quello, cercare di essere costanti, cercare di essere veloci e poi vedremo più avanti".
Passo dal punto di vista un po' più psicologico. È ovvio che un tre volte campione del mondo deve anche imparare a gestire momenti di pressione, di attenzione. Tu sei più sereno rispetto all'anno scorso, sei ugualmente sereno, insomma sei felice? Come ti senti psicologicamente?
"Mi sento molto felice, sereno, tranquillo. Sarà sicuramente una stagione lunga, difficile, con molti contendenti. L'importante sarà essere uno di quelli e non vedo l'ora che inizi".
Vedremo un Bagnaia sorridente...
"Ci provo sempre".
"Poche differenze rispetto alla GP25, ma quelle giuste"
Bagnaia ha poi aggiunto altre considerazioni al media scrum: "Sono più soddisfatto di quanto fossi in Malesia. Rispetto alla GP25 questa moto ha poche differenze, ma sono quelle giuste: sono più a mio agio nella guida. Nei test ho capito che il potenziale c’è e bisogna sfruttarlo. Nel 2025 qui ho chiuso terzo, quest’anno magari faccio quarto e mi sentirò meglio: la cosa importante è come si arriva al risultato, a prescindere da quale sia".
"Consigli da Dall'Igna? No, imparare da soli è la cosa migliore"
E a precisa domanda se abbia ricevuto dei consigli da Dall’Igna, Pecco risponde così: "No, imparare da soli è la cosa migliore". Poi ancora sulla scorsa stagione: "E' stata una lezione importante - ha concluso il torinese -. Si può sempre imparare dalle difficoltà, bisogna restare calmi apprezzando ogni risultato ed evitando magari gli errori commessi in passato. Io tra i favoriti? Non voglio mettermi in quel novero considerando i risultati 2025. Certamente ambisco a lottare per le posizioni di vertice, con la miglior moto della griglia qual è Ducati l’obiettivo deve essere la top 3 in ogni weekend".